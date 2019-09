18.09.2019 h 09:52 commenti

All'asilo vietata la merendina da casa: "Mia figlia piange per la fame e non può mangiare i biscotti che ha nello zaino"

Lo sfogo del babbo di una bimba che frequenta la materna Carlo Alberto Dalla Chiesa. "Non sono ammessi spuntini portati da casa - la replica del dirigente scolastico - la merenda sarà distribuita a partire da martedì 23". Il genitore: "Se il servizio mensa non è ancora in funzione, i nostri bambini devono stare a digiuno"?

Biscotti messi nello zainetto per lo spuntino di metà mattina in attesa che entri in funzione il servizio mensa. “Peccato che i biscotti sono tornati a casa integri nonostante mia figlia avesse fame – la protesta di Emiliano Mattia, babbo di una bambina di 4 anni che frequenta la scuola materna Carlo Alberto Dalla Chiesa – sono andato a prenderla all'uscita lunedì, primo giorno di scuola, e piangeva per i crampi della fame e quindi per il giorno dopo le ho dato dei biscotti che però non ha potuto mangiare e di nuovo è uscita piangendo. Ho telefonato al dirigente scolastico che mi ha risposto che ci sono regole precise ma io faccio solo una domanda: una bambina che ha fame, i suoi biscotti non li può mangiare”?

La telefonata è del tardo pomeriggio di lunedì 16 settembre e viene confermata dal dirigente scolastico Giovanni Quercioli che spiega i motivi della decisione di non consentire agli alunni di consumare spuntini portati da casa: “E' una politica comune – dice – non è corretto che ognuno agisca per proprio conto. Se ogni famiglia si organizza in proprio diventa un problema perché poi i bambini condividono le merendine e magari qualcuno potrebbe avere allergie a questo o a quell'alimento. E' necessaria invece una somministrazione controllata. E in più, si tratta anche di un principio educativo”.

La replica di Emiliano è ferma: “Posso comprendere le ragioni della scuola ma non posso vedere che mia figlia piange per la fame e ha i biscotti nello zainetto. Non si tratta di tutelare solo i bisogno della mia bambina ma anche di altri perché non sono solo io a contestare il digiuno, nella chat dei genitori altri hanno manifestato il mio stesso pensiero. Ho anche scritto al Comune per lamentare questo fatto e ricordare che il bollettino ufficiale della Regione Toscana n°40 del 5 ottobre 2016 raccomanda l'importanza della merenda”.

Problema risolto da martedì prossimo: “Si tratta di un fatto limitato a pochi giorni – spiega Quercioli – dal 23 si ricomincia con la merenda. I bambini escono alle 12 in questi primi giorni, al babbo che mi ha telefonato ho chiesto se la figlia avesse fatto colazione prima di arrivare all'asilo e mi ha risposto di sì. Ho affrontato la questione con la coordinatrice e con le maestre, vediamo se è possibile intervenire ma resta che c'è una politica comune e quella è giusto attenersi. Sia chiaro che non vogliamo far soffrire i bambini ma solo stabilire regole uguali per tutti”.



