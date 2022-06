22.06.2022 h 11:53 commenti

All'Anfiteatro Music Fest è "Dove si balla" con Dargen D'Amico

Da martedì 5 a domenica 10 luglio la kermesse a Santa Lucia con musica e street food. Il 6 il concerto dell'artista rivelazione di Sanremo, in cartellone anche la Bandabardò con Cisco

Sarà il concerto di Dargen D'Amico, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con il suo tormentone "Dove si balla" e neo giudice di X-Factor, il clou dell'Anfiteatro Music Fest, cinque giorni di musica e street food, da martedì 5 a domenica 10 luglio prossimi, in programma all'Anfiteatro di Santa Lucia nell'ambito della Prato Estate.

Il concerto di D'Amico è fissato per la sera di mercoledì 6 luglio e i biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Ticketone.it o nel punto vendita all'ex chiesino di San Giovanni dietro il Castello dell'Imperatore. Disponibili anche i bliglietti per gli altri due eventi a pagamento della rassegna: il concerto del rapper e trapper Ketama126 in programma il 5 luglio e quello della Bandabardò e Cisco del 7 luglio. A ingresso libero, invece, gli altri due appuntamenti in musica: I Matti della Giuncaie il 9 luglio e la Rino Gaetano band la sera successiva.

Non solo musica, comunque, nella kermesse realizzata da Duetto20, Fonderia Cultart e Beer on the road. All'interno del Music Festa, dalle 19 a mezzanotte, ogni sera sarà allestita un'area per lo street food con le specialità del cibo da strada e le migliori birre. Presenti anche i mercatini e una zona con i giochi per i bambini.