06.06.2022 h 17:45 commenti

All'Anfiteatro di Santa Lucia l'esibizione delle "Bande rock"

Sul palco stasera i gruppi interculturali di alunni musicisti dei cinque istituti comprensivi pratesi ad indirizzo musicale: Lippi, Malaparte, Marco Polo, Mascagni e Mazzoni

Tornano ad esibirsi, stasera martedì 7 giugno alle 21 all'Anfiteatro di Santa Lucia, le “Bande Rock” costituite da gruppi interculturali di alunni musicisti che frequentano le scuole secondarie di primo grado dei cinque istituti comprensivi pratesi ad indirizzo musicale: Lippi, Malaparte, Marco Polo, Mascagni e Mazzoni.

Il progetto è inserito nell’ambito della programmazione educativa zonale della Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Prato che ogni anno cofinanzia i laboratori musicali e il concerto finale.

L’idea della costruzione di Bande Rock nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, nasce – oltre 10 anni fa – dal progetto Mosaici G2 - Contaminazioni culturali, finalizzato all’integrazione interculturale attraverso percorsi artistici, quali quello musicale. Con le risorse economiche previste nel progetto furono acquistati gli strumenti musicali messi a disposizione delle scuole, che vengono utilizzati nei laboratori con i quali si costituiscono i nuovi gruppi di musicisti.

L’obiettivo è quello di creare occasioni di condivisione e di integrazione, la musica rappresenta un mezzo potente di integrazione perché utilizza un linguaggio universale. Tutto il percorso del progetto offre occasioni di incontro : gli alunni provenienti da classi diverse devono integrarsi per fare gruppo; mentre il concerto finale rappresenta un momento di incontro anche con i genitori che partecipano volentieri all’esibizione dei figli.

Le Bande Rock nel concerto finale si esibiscono come in un vero e proprio contest musicale che si inserisce a pieno titolo fra gli eventi cittadini e nel quale il premio finale è rappresentato dalla possibilità di mostrare ciò che si è costruito in un intero anno di lavoro fra alunni e con i professori che li hanno seguiti.

In caso di pioggia l'evento sarà spostato a venerdì 10 giugno.