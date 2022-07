04.07.2022 h 18:22 commenti

All'Anfiteatro di Santa Lucia inizia la festa, musica e street food fino a domenica

La kermesse animerà le serate al fresco dello spazio verde. Sul palco, tra gli altri, saliranno Dargen D'Amico e la Bandabardò & Cisco

L'Anfiteatro di Santa Lucia, da oggi 5 luglio fino a domenica 10, diventa il regno della musica e dello street food grazie all'edizione 2022 dell'Anfiteatro Music Fest che animerà le serate dei pratesi con concerti, buon cibo e soprattutto tanto divertimento.

Ogni giorno dalle 19 a mezzanotte sarà allestita un'area per lo street food con le specialità del cibo da strada e le migliori birre. Presenti anche i mercatini e una zona con i giochi per i bambini.

La kermesse realizzata da Duetto20, Fonderia Cultart e Beer on the road, prevede poi un ricco cartellone di concerti, che spaziano tra i gusti musicali per tutte le età. Si comincia stasera con un doppio evento: prima l'esibizione del rapper e trapper Ketama 126 seguito dalla Blues'n'Roll Band. Poi i due appuntamenti clou: domani 6 luglio sul palco salirà Dargen D'Amico, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con il suo tormentone "Dove si balla" e neo giudice di X-Factor; mentre il 7 sarà la volta della Bandabardò & Cisco con il sodalizio tra una delle band più longeve del panorama musicale italiano e la storica ex voce dei Modena City Ramblers. I biglietti degli spettacoli sono acquistabili sulla piattaforma Ticketone.it o nel punto vendita all'ex chiesino di San Giovanni dietro il Castello dell'Imperatore.

A ingresso libero, invece, gli altri appuntamenti in musica: I Matti della Giuncaie il 9 luglio e la Rino Gaetano band la sera successiva. Per info 331.4417741.