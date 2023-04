24.04.2023 h 14:27 commenti

Alino Diamanti dice addio al calcio: "Sono stato un giocatore molto amato, sono un uomo felice"

Un post su Instagram per annunciare che quella di sabato prossimo a Perth sarà l'ultima partita della sua carriera cominciata nel 1997 con la maglia del Prato. Da lì in poi tante squadre, tante avventure e anche la casacca della Nazionale

Appende gli scarpini al chiodo Alessandro 'Alino' Diamanti. Quaranta anni il 2 maggio, il centrocampista che in 23 anni di carriera ha vestito un bel po' di maglie compresa quella della Nazionale, si prepara a dare l'addio al calcio. Ultima partita sabato 29 aprile quando il suo Western United chiuderà la stagione 2022/2023 di A-League a Perth, contro il Perth Glory. Per l'ultima volta vestirà casacca e pantaloncini, indosserà la fascia di capitano e proverà a regalare ai tifosi australiani ancora uno sprazzo del miglior Diamanti.“Non sono stato un giocatore da 100 trofei, ma sono stato un giocatore che si è sentito molto amato”, ha scritto Alino sul suo profilo Instagram. Un saluto pieno di belle parole e di tanta commozione: “Un milione di cose da dire, centinaia di foto da mettere, migliaia di persone da ringraziare – si legge – ma sarò semplice: sono un uomo felice”.E così, arriva al triplice fischio finale la carriera del ragazzo di Santa Lucia che alla sua Prato deve molto, se non tutto. Il sogno di Alino iniziò nel 2000 quando l'Ac Prato, che lo aveva prelevato tre anni prima dal Santa Lucia, lo fece esordire in prima squadra: l'allenatore Vincenzo Esposito gli regalò gli ultimissimi minuti di quel campionato di C2. Da lì in poi Empoli, AlbinoLeffe (esordio in serie B), Livorno, Brescia, Bologna, Fiorentina, Palermo, Atalanta, Perugia ma anche West Ham, Guangzhou, Watford e infine il Western United.Nel 2012 è secondo agli Europei con la maglia della nazionale di Cesare Prandelli e, sempre in azzurro, l'anno successivo, è terzo alla Confederations Cup.“Sono stato un giocatore amato dai miei cari innanzitutto – il post di Diamanti su Instagram – e poi da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di venti anni. L'amore dei tifosi è stata ed è la mia più grande vittoria. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide con gli stessi valori e con le stesse certezze che mi hanno accompagnato fino dal primo momento che ho preso in mano il pallone: passione, lavoro duro, umiltà, entusiasmo, sana follia e tante risare! Poi, bò!”.