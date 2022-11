15.11.2022 h 08:53 commenti

Ali del Santo Stefano, AAA cercasi utilità. Sopralluogo dei vertici Asl

Quella sud dovrebbe restare con una funzione ambulatoriale. Più complicato il destino della nord che prima di tutto ha bisogno di un collegamento coperto con il Santo Stefano. Costo: circa 700mila euro

(e.b.)

Quale futuro dare alle due ali del Santo Stefano realizzate in emergenza e a tempo di record durante la prima fase della pandemia? Se lo chiedono anche i vertici Asl che ieri pomeriggio, 14 novembre, hanno effettuato un sopralluogo a entrambi gli spazi, usati in questi 24 mesi per le vaccinazioni e le terapie monoclonali. In partenza erano state attrezzate con dei letti ma poi sono rimasti inutilizzati per problemi di personale e di continuità di spazi rispetto agli altri spazi covid.Si parte da una certezza: così come sono, non avendo più le deroghe che lo stato di emergenza permetteva, non sono utilizzabili per le degenze. E probabilmente non avranno questa finalità neanche in futuro perché sono difficilmente adattabili. Quella sud, ossia la prima che si incontra arrivando da via Suor Niccolina, resterà ad uso ambulatoriale al servizio del pronto soccorso a cui è abbastanza vicina. Si va avanti dunque con il day service multidisciplinare. Più complicato dare una funzione all’ala nord, sul fronte opposto, accanto alla dialisi. Ed è proprio questo uno dei suoi più grandi limiti. E’ collegata internamente all’ospedale solo attraverso la dialisi. Significherebbe quindi un via vai di persone in uno spazio di cura delicatissimo. Prima di decidere cosa farci è dunque necessario progettare un collegamento coperto ad hoc, da realizzare sul retro dell’ala. Il costo è elevato, si parla di circa 700mila euro, coperti con fondi Asl. Entro poche settimane saranno sciolti tutti i nodi per dare un senso a ciò che ora non ne ha.