Alessandro Gallo è il nuovo dirigente alla Squadra mobile di Prato

Vicequestore aggiunto, in polizia dal 2009, arriva da Firenze dove ha diretto le sezioni antirapina, anticorruzione e catturandi. Nella sua carriera diverse indagini sulla criminalità e sul traffico di stupefacenti

Alessandro Gallo, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, è il nuovo capo della Squadra mobile di Prato. Insediato da una settimana, ha preso il posto di Gianluca Aurilia, trasferito alla questura di Avellino a ricoprire lo stesso ruolo.

Gallo, 37 anni, è in polizia dal 2009 e arriva dalla Mobile di Firenze. La sua carriera è iniziata nella polizia giudiziaria come dirigente dell'Ufficio prevenzione generale presso la questura di Massa Carrara, poi è passato a Isernia dove si è occupato di indagini relative a criminalità e droga. Successivamente è stato trasferito al Servizio centrale operativo e ha diretto la sezione 'criminalità organizzata straniera' e la sezione 'antidroga'.

Alla questura di Firenze ha diretto le sezioni 'antirapina', 'anticorruzione' e 'catturandi. Numerose le indagini dirette in questi anni.

Al dottor Gallo gli auguri di buon lavoro dalle redazioni di Notizie di Prato e di Toscana tv.



