02.11.2023 h 11:11 commenti

Alessandra Cocci guiderà per i prossimi tre anni i giovani commercialisti ed esperti contabili

Il nuovo consiglio direttivo è composto da un team di professionisti che intende essere un punto di riferimento per la categoria, in dialogo con le Istituzioni e con le altre realtà rappresentanti le giovani professionalità presenti sul territorio pratese

Si è rinnovato nei giorni scorsi, con lo svolgimento del consesso assembleare, il Consiglio direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato per il triennio 2023-2026.

La presidenza del nuovo direttivo è stata affidata ad Alessandra Cocci. Con lei alla guida dell’associazione vi saranno Anna Gallo come vicepresidente, Roberto Tosa in qualità di segretario e Benedetta Calamai nel ruolo di tesoriere. Gli altri consiglieri eletti dall’assemblea sono Federico Bellini, Jamaika Lardino e Lorenzo Settesoldi.

Contestualmente è stato rinnovato anche il Consiglio dei probiviri, la cui presidenza è stata assegnata ad Alessandro Maria La Regina, che lavorerà assieme agli altri due membri eletti, le colleghe Silvia Ciardi e Letizia Guasti.

Il nuovo consiglio direttivo ha espresso un sincero ringraziamento a tutto il direttivo uscente, nello specifico al presidente Gianmarco Manzuoli e ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso nei tre anni di mandato, per l’ottimo lavoro svolto e per lo spirito di condivisione adottato in tutte le decisioni.

“Ringrazio per la fiducia l’assemblea ed il consiglio direttivo – ha detto la neo presidente Alessandra Cocci – insieme alla vicepresidente e al consiglio eletto mi impegnerò per rappresentare al meglio i giovani pratesi appartenenti alla nostra categoria professionale. L’obiettivo del prossimo triennio è di consolidare quanto fatto dal precedente direttivo, con il medesimo spirito di servizio e di coesione, e di creare una rete sempre più ampia di giovani professionisti, in dialogo anche con le altre categorie a partire dal consolidamento delle collaborazioni attivate con l’Associazione Giovani Avvocati di Prato e con il Gruppo Giovani Imprenditori di Cna Toscana Centro. Siamo certi, infatti, che il confronto con queste realtà consenta di rafforzare le rispettive professionalità e di portare un contributo importante anche per l’intero territorio pratese, in cui operiamo quotidianamente”.