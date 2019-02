23.02.2019 h 14:50 commenti

Aldo Milone, candidato a sindaco: "Centrodestra ancora indeciso, io corro da solo perché ho i numeri"

La decisione presa dopo la mancata convergenza del centrodestra su un nome comune. Per il candidato sindaco della lista "Prato Libera e Sicura" il tempo è ormai scaduto e bisogna uscire da questa incertezza

Aldo Milone ufficializza la sua candidatura a candidato sindaco con la lista Prato Libera e Sicura.

“Il centro destra non trova l’intesa e quindi io corro da solo. I numeri ci sono, la nostra lista è in costante aumento di un punto percentuale. Se poi ci sarà il ballottaggio vedremo chi appoggiare”.

Il programma di Milone, come sempre, ha la sicurezza al primo posto, poi la lotta all’ illegalità, gli aiuti sociali distribuiti in modo costante e la lotta all’immigrazione. “Il mio passo – ha spiegato il candidato sindaco – spero che serva da sveglia al centro destra, ormai il tempo è scaduto. Non si può più aspettare. E’ vero che Cenni è stato presentato a marzo, ma è un uomo conosciuto da tutti, un personaggio noto”. Stilettate non solo al centro destra che continua non trovare la convergenza su un nome, ma anche al centro sinistra. “Trovo vergognoso che la giunta Biffoni abbia strumentalizzato i poveri con il progetto c’è Pastoperte: guarda caso realizzato durante la campagna elettorale. Poi queste persone vinceranno il Superenalotto e non avranno più bisogno di aiuto?” Sul banco degli imputati anche i vigili di quartieri che presto arriveranno in città: “ Sono sei distribuiti su tre turni e dovrebbero coprire tutte e cinque le circoscrizioni a meno che non abbiano il dono dell’ubiquità penso che sia impossibile. Forse bisognerebbe chiamarli vigili di una sola strada”.



