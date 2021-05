19.05.2021 h 18:52 commenti

Alcol e responsabilità, oltre seicento ragazzi hanno partecipato alla nona edizione

Il progetto, che quest'anno è stato concentrato in unico appuntamento, punta a sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi che l'abuso di alcol comporta

Ventotto classi terze delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di oltre 600 alunni, hanno partecipato, via web, questa mattina al progetto "Alcol e responsabilità", la campagna di comunicazione e sensibilizzazione promossa dalla Polizia Municipale di Prato per promuovere l'uso consapevole di alcolici. A causa del Covid, questa nona edizione si è sviluppata in un uncio momento di confronto, quello di oggi, anzichè lungo un calendario che abbraccia buona parte dell'anno scolastico. “I dati e i recenti episodi di cronaca parlano chiaro e ci mostrano che i ragazzi si avvicinano all’uso e all’abuso dell’alcol in età sempre più precoce – ha ribadito il Comandante della Polizia Municipale di Prato Marco Maccioni – È per questo motivo che il nostro scopo è quello di essere un punto di riferimento per i nostri giovani e cerchiamo di farlo con iniziative come quella di stamattina ma anche attraverso i nostri canali social, in particolare YouTube e TikTok.”

"Questa iniziativa è un ulteriore tassello dell’enorme lavoro che la Polizia Municipale svolge quotidianamente in moltissimi campi – ha affermato il sindaco Matteo Biffoni – Mettersi alla guida in stato di ebbrezza significa mettere a repentaglio se stessi e gli altri e soprattutto in questo momento, in cui la voglia di tornare a vivere e a fare festa è tanta, è ancora più importante trasmettere e veicolare questo messaggio di prudenza e responsabilità."

Quest'anno, oltre alla consueta collaborazione con il Miur, la Provincia, Aci Prato, Leo Club, le associazioni Michelini Figlio del Vento, Walker Day e Golden Drakes, era presente anche Unicef.

"La Polizia Municipale ha a cuore la sicurezza dei ragazzi e la centralità della prevenzione – ha detto l'assessore alla Polizia Municipale Flora Leoni – La pandemia ci ha costretti a riorganizzarci e lo abbiamo fatto istituendo una cabina di regia, con dei compagni di viaggio straordinari. All’evento hanno partecipato più di 600 ragazzi e nonostante la modalità a distanza abbiamo percepito comunque il loro calore”.