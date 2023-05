17.05.2023 h 16:16 commenti

'Alcol e responsabilità', gli studenti della media Mazzoni vincono l'edizione 2023

Sette le scuole che hanno partecipato all'iniziativa che ogni anno promuove la sicurezza stradale con un occhio di riguardo ai rischi connessi all'alcol. Scelto anche lo slogan per l'edizione del prossimo anno e il nuovo logo di 'Bici in Prato'

Scuola media Mazzoni prima classificata all'edizione 2023 di 'Alcol e responsabilità', l'iniziativa organizzata dalla polizia municipale di Prato con la collaborazione di Asl, Aci, Ufficio provinciale scolastico, Unicef, Omnia Center, associazione 'Figlio del vento Carla Michelini' per promuovere la sicurezza stradale e mettere in guardia i giovani dai rischi connessi all'abuso di alcol. Gli studenti della Mazzoni hanno avuto la meglio sulle altre sei scuole che hanno partecipato (Ser Lapo Mazzei, Convenevole da Prato, Curzio Malaparte, Zipoli, Buricchi e Sem Benelli) e si sono aggiudicati il podio dopo un testa a testa, a suon di cruciverba e quiz, con l'istituto Malaparte.'Alcol e responsabilità' non è solo sfida, non è solo gioco ma anche consapevolezza. L'età in cui si comincia a bere si fa sempre più precoce e sono sempre di più i giovanissimi che mostrano una certa confidenza con l'alcol. “Nel 2022 – ha detto il comandante della Municipale, Marco Maccioni – sono stati 11 i controlli in bar e locali della città, in orari serali e notturni: 5 le sanzioni per alcol servito ai minori di 16 anni e due le denunce per alcol servito ai minori di 14”.Applausi per tutte le scuole e altre premiazioni. Per il nuovo logo di 'Bici in Prato' il primo posto in classifica è stato assegnato a Muca Deisi della 2a F della Malaparte, il secondo a Francesco Pecchioli della 2a B dello stesso istituto, il terzo a Clara Biagini della 1a A della scuola Sem Benelli.Per quanto riguarda lo slogan della prossima edizione di 'Alcol e responsabilità' il premio è stato consegnato agli studenti della Mazzoni che hanno proposto “L'alcol non ti soddisfa ma ti disfa”.Testimonial il pratese Luca Calvani: “Spero di aver assolto al mio ruolo nel migliore dei modi – ha detto – ringrazio il Comune di Prato per questa bella opportunità che mi ha consentito di stare accanto ai giovani e con loro di affrontare il tema della sicurezza stradale. Certamente per me una bella occasione di confronto e di scambio dal momento che anche io passo tutti giorni diverse ore al volante e la sicurezza è un valore per tutti”.