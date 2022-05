19.05.2022 h 13:58 commenti

"Alcol e Responsabilità", ecco i vincitori della tredicesima edizione

Per la scuola primaria ha vinto la 5A dell'Istituto Don Milani, che ha realizzato una variante de Il gioco dell'oca a tema educazione stradale, per le medie Federica Guarino, dalla 2D della scuola Curzio Malaparte, che ha proposto un logo e per la sezione video Edoardo Spada e Benard Tetaj

L'educazione stradale non solo con lezioni frontali, ma anche con la partecipazione e il coinvolgimento diretto. È questa la nuova via comunicativa intrapresa dalla Municipale di Prato che oggi, giovedì 19 maggio, ha organizzato l'evento conclusivo e la premiazione di "Alcol e Responsabilità", la campagna di comunicazione e concorso per le scuole arrivata alla sua tredicesima edizione.

I concorsi, realizzati al termine del percorso di educazione stradale, sono stati tre e hanno riguardato classi di diverso ordine e grado.

Il primo era rivolto alle classi elementari e prevedeva la realizzazione di elaborati scritti, poesie e composizioni sull'educazione stradale. I primi classificati sono stati i ragazzi della 5A dell'Istituto Don Milani - Scuole Ammannati di Tobbiana, che hanno realizzato una variante de Il gioco dell'oca a tema educazione stradale.

Il secondo, invece, era rivolto alle prime e seconde scuole medie inferiori di primo grado. Il concorso dal titolo "Progetta il logo" riguardava l'elaborazione dello stemma dell'educazione stradale che comparirà sulle divise degli agenti.

La vincitrice è stata Federica Guarino, dalla 2D della scuola Curzio Malaparte, che ha realizzato un logo in cui sullo sfondo è presente la bandiera italiana e nella parte superiore due braccia, che metaforicamente raffigurano una strada, si incrociano e si danno la mano.

L'ultimo concorso, dal titolo "Alcol e Responsabilità" 2022, era rivolto alle classi terze delle scuole medie inferiori di primo grado e prevedeva la realizzazione di un video sul tema dell'alcol alla guida. I vincitori sono stati Edoardo Spada e Benard Tetaj della 3A dell'Istituto Marco Polo - Scuola media Ser Lapo Mazzei.

Il video simula un videogioco in cui nel primo tentativo una ragazza beve, si mette alla guida e fa un incidente, determinando il suo game over. Nel secondo tentativo beve responsabilmente e non subisce un sinistro in curva, riuscendo a tornare a casa dai propri genitori. Il video diventerà il nuovo spot della campagna di comunicazione e sensibilizzazione.

All'iniziativa hanno aderito oltre 800 studenti : "La partecipazione è stata ottima - ha commentato l'assessore Flora Leoni - Tramite questi progetti riusciamo a fare educazione e informazione, gettando dei semi che formeranno ragazzi consapevoli e che ci permetteranno di raggiungere i genitori tramite la rielaborazione che verrà fatta all'interno delle famiglie. Vogliamo sensibilizzare il più possibile e per questo la polizia municipale si sta avvalendo di registri comunicativi diversi e impattanti che colpiscono il cuore - ha proseguito l'assessora -, come quello di madri che perdono i figli o messaggi fatti da soggetti che nell'immaginario collettivo possono dare l'idea di trasgressività, come i motocilisti Golden Drakes, partner storico dell'iniziativa, che raccontano invece la loro attenzione al rispetto delle regole".

La campagna realizzata in collaborazione con il Miur è candidata a diventare un progetto pilota a livello nazionale

"È una delle giornate a cui teniamo di più dal punto di vista della comunicazione - ha commentato il sindaco Matteo Biffoni -. È un modo per parlare ai ragazzi di educazione stradale e di rispetto delle regole che bisogna riuscire a introiettare fin da ragazzi, per far sì che capiscano quanto è importante per se stessi e per la società in cui si vive. Io penso che su questo la Polizia municipale di Prato e tutti coloro che collaborano stiano facendo uno straordinario lavoro sul quale bisogna insistere - ha continuato il sindaco - perché i dati che noi abbiamo non sono ancora soddisfacenti rispetto alle sanzioni e agli incidenti che coinvolgono le persone che si mettono alla guida senza essere in condizioni di farlo. Serve un'educazione costante e giornate come queste vanno esattamente in questa direzione".