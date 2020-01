22.01.2020 h 18:37 commenti

Alcol e responsabilità, da quest'anno coinvolti anche i genitori dei ragazzi

Stamani il via alla nuova edizione del progetto della polizia municipale dalla scuola Ser Lapo Mazzei. Nove gli istituti coinvolti. Il 15 maggio la premiazione dei video più significativi

Per la prima volta Alcol e responsabilità vedrà una partecipazione attiva dei genitori degli studenti di nove scuole medie coinvolte nel progetto della polizia municipale di Prato. E' la novità della nuova edizione che ha preso il via stamani, 22 gennaio, dalla scuola secondaria di primo grado Ser Lapo Mazzei alla presenza di tutti i partner: Unicef, Asl Toscana Centro, Aci e le associazioni Golden Drakes Motorcycle Club Italy, Marco Michelini - Figlio del Vento e Walker day.

I ragazzi infatti dovranno realizzare dei video sugli effetti che provoca l'uso di alcol connesso alla guida facendosi aiutare dai genitori. I più significativi saranno premiati il 15 maggio. "Abbiamo voluto coinvolgere anche i genitori attraverso la loro partecipazione ai video che saranno realizzati - ha affermato l'assessore alla Polizia municipale Flora Leoni - perchè riteniamo importante portare l'argomento che i ragazzi trattano a scuola anche a casa e responsabilizzare anche gli adulti su un tema così delicato".

Gli incontri si svolgeranno anche alle scuole Lippi, Malaparte, Zipoli, Convenevole, Mazzoni, Buricchi, Marcocci e Pier Cironi. Oltre alla parte tecnica, i ragazzi ascolteranno le testimonianze dei parenti dei giovani morti in incidente stradale. La mattinata di oggi si è conclusa con l'intervento del sindaco Matteo Biffoni. "L'attenzione alla guida deve essere una priorità di tutti - ha affermato il primo cittadino -. Da giovani ci si sente immortali ma ci vuole buonsenso ogni volta che ci mettiamo al volante di un qualsiasi mezzo, per la nostra sicurezza e per quella degli altri perchè non è un gioco e le conseguenze possono essere davvero tragiche".