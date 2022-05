26.05.2022 h 15:00 commenti

Alcol e guida sicura, la Municipale lancia lo spot con l'attore pratese Luca Calvani

"Non perderti in un bicchier l'alcol" è lo slogan che accompagna la tredicesima edizione della campagna Alcol e responsabilità

"Non perderti in un bicchier d'alcol", questo il titolo dello slogan di Alcol e responsabilità, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione della polizia municipale. Protagonista l'attore e regista pratese Luca Calvani.Per sensibilizzare i cittadini sui temi dell'abuso di alcol e dei problemi correlati alla guida, è stato realizzato uno spot per la sicurezza stradale, già disponibile sul canale YouTube Piemmepo (L'iniziativa, arrivata alla tredicesima edizione, è organizzata dall'Unità educazione stradale della Municipale per le scuole. Oltre a lezioni frontali in cui insegnano ai bambini e ai ragazzi il rispetto delle regole stradali e, in generale, delle buone norme di comportamento, hanno puntato al coinvolgimento diretto delle scuole con dei concorsi a premi.Ottocento ragazzi di 40 istituti di diverso ordine e grado si sono sfidati nella realizzazione di elaborati scritti, poemi, giochi, stemmi e video per promuovere comportamenti corretti, evidenziare i reali pericoli della strada e disincentivare l'uso dell'alcol attraverso la promozione di abitudini e stili di vita corretti.