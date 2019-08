27.08.2019 h 11:26 commenti

Alcol e giovani, le ragazze pratesi sono più virtuose delle coetanee toscane

L'Asl Toscana Centro ha effettuato un'analisi sul rischio in età giovanile: femmine più propense agli abusi rispetto ai maschi. Tra gli adulti, invece, è cresciuta a Prato la percentuale di “bevitori a rischio”

Quasi un adolescente su 3 residente nei territori della Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) ha avuto, nel mese precedente l’intervista effettuata nel 2018, almeno un episodio di binge drinking, di consumo cioè, in un’unica occasione di bevute alcoliche in numero di 5 o più per gli uomini e di 4 o più per le donne. Tra i ragazzi dei quattro territori della Asl Toscana centro, il fenomeno è comunque meno intenso rispetto a quello dei coetanei toscani. L’area con i valori di binge drinking staticamente superiori al dato medio regionale in entrambi i generi è quella pistoiese mentre tra le ragazze sono la zona fiorentina e il Mugello. Al contrario le ragazze della zona pratese, dell’empolese e della Val di Nievole, sono più virtuose delle coetanee toscane.

I dati sono stati resi noti dall'Asl Toscana Centro. “Stiamo vivendo un periodo in cui le ragazze adolescenti corrono più rischi ed hanno comportamenti peggiori sul fumo e sull’alcol, talvolta anche rispetto ai loro coetanei maschi – dichiara il direttore di Epidemiologia della Asl Toscana centro, Francesco Cipriani, che ha curato diversi progetti legati al bere anche a livello europeo – In area fiorentina metropolitana, in particolare, le ragazze fanno peggio anche delle loro coetanee toscane. Tuttavia preme ricordare – aggiunge – che in questo momento si assiste in tutto il mondo a un inizio di miglioramento dei comportamenti eccessivi dei ragazzi. Vedremo se questo buon trend si consoliderà nei prossimi anni".

Nella categoria del “bevitore a rischio” di età adulta (18-69 anni), da sempre i valori della Ausl Toscana centro sono un po’ più elevati del dato medio regionale. Secondo i dati dello studio Passi effettuato dalla Asl e riportati nella Relazione sanitaria 2018, l’analisi per aree territoriali con i dati sono aggiornati al 2017, mostra rispetto al 2010 un incremento in area pratese con le femmine che passano dal 12,1% nel 2010-2013 al 17,8% del 2015-2017(+48%) e i maschi dal 17,9% al 23,1% (+28%). Una riduzione si riscontra invece nell’area pistoiese, in quella fiorentina (nei maschi ma non nelle femmine) e nell’area empolese (nelle femmine ma non nei maschi).