04.02.2019 h 09:49 commenti

Alcol ai minorenni, il sindaco chiude il locale al centro del servizio di "Striscia"

Il provvedimento notificato sabato dalla polizia municipale dopo una serie di controlli che avevano evidenziato come venissero serviti alcolici anche a ragazzini di 14 e 15 anni. Confcommercio: "Notizia positiva, nessuno spazio per chi non rispetta le leggi danneggiando la buona economia della città”

Alcol somministrato a minorenni, tra i 14 e i 15 anni. Una condotta talmente grave da comportare la revoca della licenza. E' quello che è accaduto al Leon Lounge Bar, locale di via Fiorenzuola, per il quale il sindaco ha firmato la revoca del titolo abilitante la somministrazione di alimenti e bevande, comportandone di fatto la chiusura. L'atto è stato notificato al proprietario nella giornata di sabato 2 febbraio dagli agenti di polizia municipale. Lo stesso locale era stato in passato al centro di proteste ed esposti dei residenti.

A sostegno della revoca l'intervento della polizia che ha identificato ragazzi, visibilmente minorenni, ai quali erano stati somministrati alcolici all'interno del locale. Una condotta di estrema gravità che "vede come destinatari minorenni, dei quali mette a rischio la salute e l'incolumità psicofisica" e "che risulta reiterata più volte dal titolare il quale, per quanto riferito dal personale della questura, ha pacificatamente ammesso la violazione e ha proseguito in tale condotta in modo sprezzante e ciò pur dopo essere stato ripreso nel servizio televisivo". Il bar fu infatti anche al centro di un servizio televisivo di Striscia la Notizia sulla somministrazione di alcolici ai minori. In seguito all'intervento della polizia lo stesso questore ha richiesto a prefetto e sindaco di adottare provvedimenti in relazione alla licenza rilasciata al titolare del Leon.

Con il provvedimento notificato sabato quindi il sindaco ha disposto la revoca della licenza e per effetto ha ordinato la chiusura dell'esercizio con decorrenza immediata. Qualora il proprietario del locale non ottemperasse alla chiusura del bar la procedura prevede una diffida e, in caso di reiterazione, l'apposizione dei sigilli.

La chiusura del “Leon Lounge Bar” è per Confcommercio “un’azione dovuta nei confronti di chi non rispetta le leggi danneggiando la buona economia della città”.

“Siamo soddisfatti per l’azione intrapresa dagli organi preposti – spiegano dall'associazione -: un atto indispensabile per riportare un clima di serenità nell’area e tutelare le tante attività che sono quotidianamente impegnate nel rendere la città attrattiva, nel rispetto delle regole. Già nel mese di ottobre – in occasione di un incontro avuto in Comune - siamo intervenuti per denunciare la totale inosservanza da parte dei gestori delle norme che disciplinano la civile convivenza e il rispetto reciproco, a seguito delle numerosissime segnalazioni pervenuteci dagli associati del centro storico. Accogliamo quindi positivamente la notizia della chiusura dell’attività che, con i suoi comportamenti, rischiava di danneggiare l’immagine di Prato e dei suoi locali, un settore ad oggi in via di sviluppo e di grande richiamo per il centro cittadino”.