17.09.2022 h 12:08 commenti

Albero sradicato dal vento, danni a un'auto in sosta. Tanti interventi dei vigili del fuoco

E' successo in via Vivaldi a San Paolo e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Già una quindicina le richieste di intervento in città per rami e cornicioni pericolanti

La pioggia, ma soprattutto il forte vento, stanno creando problemi in città. L'episodio più grave si è verificato intorno alle 11 di stamani 17 settembre, in Via Vivaldi, a Prato, dove un'albero è caduto, finendo sulla carreggiata e danneggiando un'auto in sosta. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla rimozione della pianta per permettere il ripristino della circolazione. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Interventi per rami e oggetti pericolanti, dovuti al maltempo, sono in corso in varie parti della città a partire dalle 10 di questa mattina. Attualmente sono cinque quelli effettuati e una decina le richieste ancora da evadere.

La copertura di un tetto è invece finita addosso ad un'auto che si trovava in via Ferucci,vicino al parcheggio della guardia di finanza, danneggiandola seriamente.