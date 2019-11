09.11.2019 h 10:05 commenti

Albero cade sulla strada a Schignano nel corso della notte

E' successo in via Bertini. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano che hanno rimosso la pianta che chiudeva completamente la sede stradale. Nessuna auto è stata coinvolta nel crollo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Vaiano che con l’ausilio di due motoseghe hanno provveduto a togliere l’ingombro che bloccava completamente la sede stradale. Durante l’intervento la circolazione è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Problemi di viabilità, a Schignano, nella notte di oggi 9 novembre per un albero che era caduto sulla sede stradale in via Emilio Bertini a Schignano. Fortunatamente non passava nessuno nel momento del crollo e non si registrano feriti e nemmeno danni.