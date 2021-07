13.07.2021 h 15:55 commenti

Alberi sradicati, rami spezzati, grondaie pericolanti: il maltempo ha fatto danni. Soccorsi arrivati anche da Lucca e Pistoia

Ore campali per i vigili del fuoco di Prato che hanno ricevuto decine di chiamate in pochi minuti dopo le forti piogge che si sono abbattute sulla città. Squadra al lavoro anche per spegnere un incendio in un condominio in via Giraldi

Come annunciato dall'allerta meteo codice giallo diramata dal Centro funzionale della Regione, il maltempo si è abbattuto oggi, martedì 13 luglio, anche su Prato, oltre che sul resto della Toscana, con rovesci e temporali associati, in qualche caso, a vento forte e grandine. Numerose le richieste di intervento arrivate al centralino dei vigili del fuoco di via Paronese che hanno messo in campo diverse squadre. Una cinquantina le richieste per alberi caduti, rami spezzati, comignoli e grondaie pericolanti. Talmente tanto e urgente il lavoro da fare che, in supporto ai vigili del fuoco di Prato, sono arrivati i colleghi dai comandi provinciali di Pistoia e di Lucca. L'elenco delle chiamate si è allungato con il passare dei minuti tanti sono stati i danni provocati dai brevi ma intensi rovesci che hanno interessato tutta l'area pratese tra la tarda mattina e il primo pomeriggio.

Intorno alle 13.30 i vigili del fuoco sono stati chiamati per un principio di incendio in una veranda di un appartamento al terzo piano di un condominio in via Giraldi. Le fiamme non si sono propagate all'interno dell'abitazione e i danni si sono fermati al terrazzo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus