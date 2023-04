18.04.2023 h 14:47 commenti

Alla Biennale di Venezia anche un artista pratese, una sua opera in anteprima in palazzo Comunale

Fabrizio Paoletti ha realizzato dieci chitarre istoriate con le gesta di Marco Polo a cui la Biennale del 2024 sarà dedicata. L'artigiano artista ha realizzato le chitarre anche per Bruce Springsteen, Johnny Deep e Luciano Ligabue

Alla Biennale di Venezia dedicata ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, parteciperà anche un artista pratese, Fabrizio Paoletti by Paoletti Guitars, che ha pensato a dieci chitarre istoriate con le gesta del mercante veneziano. Uno di questi strumenti in anteprima di un anno, la Biennale è prevista per il 2024, si può ammirare nell'atrio dell'ingresso al salone Consiliare in palazzo Comunale. Una chitarra particolare realizzata con anche la madreperla che fra una settimana tornerà nel laboratorio dell'artigiano per poi essere trasportata a Venezia. “Siamo orgogliosissimi di poter esporre questo capolavoro in anteprima – ha spiega il presidente del consiglio Comunale Gabriele Alberti – la laboriosità, la passione e l'estro pratese si espandono in tutti i settori e a Venezia ci sarà anche un pezzetto, piccolo, ma importante della nostra città”.

Paoletti Guitars è un vero e proprio artigiano specializzato nella realizzazione di bassi e chitarre che, non solo hanno un valore artistico, ma anche un ottimo suono, tanto che fra i clienti della bottega si annoverano anche Bruce Springsteen, Johnny Depp a cui sembra destinata la chitarra esposta in Palazzo Comunale, Laura Pausini, Luciano Ligabue e Phil Collen







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus