24.10.2022

Al volante senza patente ma con oltre mezzo etto di droga, denunciato 40enne

Nei guai è finito un uomo con precedenti penali, fermato dalla polizia municipale di Montemurlo. Sequestrati 57 grammi di ketamina. Oltre alla denuncia, anche una multa di 5mila euro

Si è messo alla guida senza patente ma con oltre mezzo etto di ketamina, 57 grammi per la precisione. Un 40enne di origini marocchine, pregiudicato, residente a Carmignano, è stato denunciato dalla polizia municipale di Montemurlo al termine di un controllo in borghese nella frazione di Oste. La denuncia è scattata per guida senza aver mai conseguito la patente e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A carico del quarantenne anche una multa di 5mila euro per guida senza patente. Il controllo nell'abitacolo della macchina ha portato alla scoperta della droga. Il controllo si inserisce in un quadro più ampio di verifiche sul territorio attraverso una sinergia con i carabinieri che punta a stroncare lo spaccio di stupefacenti. L'iniziativa di collaborazione si intitola “No grazie, la mia vita è già stupefacente” che prevede anche momenti di confronto nelle scuole.





Edizioni locali collegate: Montemurlo

