Al volante di un'auto rubata imbocca la tangenziale contromano, arrestato dopo un inseguimento

In manette un 35enne bloccato dalla polizia municipale che ha intercettato la macchina nella zona di Borgonuovo. L'uomo, dopo un incidente, ha tentato di allontanarsi a piedi. Identificato, è risultato destinatario di un mandato di cattura per tentato omicidio. A suo carico una lunga sfilza di precedenti

Un marocchino di 35 anni, pregiudicato e destinatario di un mandato di cattura per tentato omicidio, è stato arrestato al termine di un inseguimento cominciato nella zona di Borgonuovo e proseguito lungo la tangenziale imboccata in controsenso. L'uomo, al volante di un'auto rubata, ha tentato di seminare la pattuglia della polizia municipale che aveva ricevuto notizia del veicolo rubato, e poi, una volta bloccato, si è scagliato contro gli agenti e ha danneggiato la loro auto di servizio. Il 35enne, trovato anche in possesso di una piccola quantità di cocaina e di un coltello, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ricettazione, porto abusivo di arma. Numerose le sanzioni per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la fuga con l'auto che è anche andata a sbattere contro il new jersey obbligando il marocchino ad allontanarsi a piedi. Era stata la questura, nei giorni scorsi, a segnalare l'auto come rubata e a diramare un avviso di ricerca.



