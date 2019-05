18.05.2019 h 08:49 commenti

Al volante della sua auto finisce contro quelle parcheggiate e minaccia un cittadino, denunciato

L'incidente è avvenuto in via del Castagno. Sul posto la polizia. Il conducente è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Ritirata la patente di guida

Alla guida della sua auto è finito contro alcune macchine parcheggiate in via del Castagno e quando un residente è sceso in strada per accertarsi di quanto accaduto lo ha pesantemente minacciato. Protagonista un fiorentino di 33 anni, incensurato. La polizia è stata chiamata intorno alle 20.50 di ieri, venerdì 17 maggio. L'uomo è stato identificato e controllato. Nella sua disponibilità gli agenti hanno trovato mezzo grammo di hashish. Il trentatreenne, che è rimasto a piedi perché la patente di guida gli è stata ritirata, è stato denunciato per minacce gravi e segnalato alla prefettura per uso di stupefacenti.



