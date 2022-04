06.04.2022 h 14:25 commenti

Al via Textile tours alla scoperta della rigenerazione dei vestiti: dai cenciaioli al prodotto finito

L'idea è di Rifò che in collaborazione con Cap Viaggi e Re.Verso ha organizzato quattro visite guidate nelle aziende pratesi specializzate nel riciclo, tra le tappe anche una visita al Museo del Tessuto

Un tour per capire e guardare tutto il processo del riciclo del cardato; dalla cernita degli stracci fino al prodotto finito, con una visita al museo del Tessuto.

L'idea è di Rifò su richiesta dei propri clienti, in collaborazione con Re.Verso, srl che racchiude tre aziende pratesi e l'hb greenline di Recanati. "Abbiamo avuto già un centinaio di pre adesioni al tour, anche da parte di stranieri - spiega Niccolò Cipriani titolare di Rifò - per ora ne sono previsti 4 il primo il 30 aprile, l'ultimo a metà di luglio. E' una richiesta che viene dal basso proprio per capire come funziona l'intero processo". I tour saranno organizzati da Cap Viaggi che, insieme alla logistica, ha messo a disposizione anche la piattaforma per acquistare il pacchetto. "Come tour operator - ha spiegato Lorenzo Banci responsabile marketing Prato - abbiamo fatto un'operazione di incoming per la valorizzazione del territorio, la nostra offerta prevede il tour, la guida e il biglietto d'ingresso al Museo del Tessuto".

Tutte le lavorazioni visitate fanno parte di Reverso, la prima tappa è dai fratelli Benedetti dove avviene la cernita dei materiali per colore e tipologia di tessuto, poi la Filpucci per la produzione di filati, nelle prossime visite sarà inclusa anche la Mapel per i tessuti riciclati a navetta.

La proposta di Rifò si ispira all'iniziativa Tipo che ha come capofila il Comune di Prato . "Questa volta - ha spiegato l'assessore al turismo Gabriele Bosi - è un'iniziativa privata che però rientra nell' ottica della nostra filosofia di promozione del territorio, tra l'altro le guide utilizzate sono state formate all' interno del nostro progetto"

Tra le tappe del tour anche il Museo del tessuto dove ci sono due sezioni dedicate al riciclo del cardato. "Faremo anche visitare - ha spiegato il direttore Filippo Guarini - la parte dove sono raccolte tutte le monete trovate nei vestiti prima che venissero riciclati. Nei prossimi giorni arriverà anche un vaglio, una sorta di grande setaccio sopra cui venivano aperte le balle dei vestiti per far cadere gli oggetti dimenticati nelle tasche e la polvere".

