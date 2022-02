11.02.2022 h 10:08 commenti

Al via su Toscana Tv "#APratosifa La Nostra Città", focus e approfondimenti sul territorio

Al centro del nuovo format i progetti strategici dell'amministrazione comunale ma anche le buone pratiche e i servizi per i cittadini: in questo primo numero si parlerà di Prato Forest City. In onda il venerdì alle 18.30 e in replica domenica alle 19.30, lunedì e mercoledì alle 14.15

Andrà in onda da stasera 11 febbraio alle 18.30 su Toscana Tv (Canale 18 del digitale terrestre) il nuovo format televisivo del Comune di Prato "#APratosifa La Nostra Città", trasmissione di approfondimento a cura dell'Ufficio Stampa e del Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione, in collaborazione con Toscana tv. Il magazine televisivo rinnova nella veste grafica e nel forma l'house organ La Nostra Città tv che "cambia pelle" proponendo approfondimenti tematici sui progetti strategici dell'Amministrazione comunale, le buone pratiche e i servizi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini. In questo primo numero si parlerà infatti della "rivoluzione verde" di Prato Forest City, la piattaforma online lanciata dal Comune di Prato attraverso cui cittadini, scuole, imprese ed associazioni possono contribuire a rendere la città più verde e più bella. Gli esempi ci sono già, come il giardino di fronte al Tribunale e i giardini delle scuole Tintori di Iolo e Ammannati di Tobbiana, grazie alla collaborazione instaurata tra Comune, imprese e cittadini. "#APratosifa La Nostra Città", in onda ogni venerdì alle 18.30, sarà trasmessa anche in replica domenica ore 19.30, subito prima del tg e del tg sport, lunedì e mercoledì alle 14.15 e sarà pubblicata anche sui profili Facebook di Comune di Prato e Città di Prato e sul canale Youtube del Comune.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus