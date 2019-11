08.11.2019 h 10:30 commenti

Al via Met Ragazzi, venti spettacoli dedicati ai più piccoli

Il primo appuntamento il 16 novembre, in cartellone anche la mini rassegna di Natale, tre spettacoli di danza e i laboratori teatrali. Il filo conduttore del cartellone è l'attualità, senza trascurare le fiabe classiche

Venti spettacoli, diciotto compagnie, centonove repliche e tre coproduzioni fra Teatro Metastasio e Compagnia Tpo, caratterizzano la nuova stagione del Met Ragazzi che prenderà il via il 16 novembre.“Il filo conduttore – ha spiegatocuratore della rassegna – è l'attualità, avremo così spettacoli in cui si parla di bullismo, di ruoli e di affetti senza tralasciare il fiabe classiche”. Come sempre la stagione prevede anche i laboratori e il coinvolgimento delle scuole, con un bacino di utenza complessivo di 10 mila spettatori.“La stagione pratese – ha sottolineatopresidente del la Fondazione Toscana Spettacolo – è una delle migliori sia per qualità sia per quantità di spettacoli, del resto il Metastasio vanta una lunga tradizione nell'educazione teatrale dei ragazzi”.Un programma che durerà fino a maggio con la naturale estensione al Met Estate ragazzi che si concluderà a luglio.“Spettacoli – ha sottolineatoassessore alla cultura – che sono interessante non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti”.Nel mese di dicembre torna la mini rassegna “Natale è teatro” una festa lunga due giorni in ognuno dei quali sarà possibile assistere a tre spettacoliIn cartellone anche la rassegna Millepiedi, dedicata all’espressività del corpo e i laboratori delle arti della scena che propone un percorso teatrale rivolto a bambini, ragazzi e genitori attraverso la percezione, la narrazione, la trasformazione, l'improvvisazione, il racconto, la poesia, il ritmo, l'esplorazione della voce, del corpo e del movimento nello spazi. . L'appuntamento è il i sabato e i mercoledì dal 9 novembre al 10 maggio, il laboratorio potrà accogliere 60 tra bambini e ragazzi (tra i 6 e i 18 anni) oltre che i genitori Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Teatro Magnolfi (info e iacrizioni mauro.morucci@metastasio.it , 0574 608519).Infine, riservato a insegnanti e operatori, il ciclo di incontri e laboratori Le arti, la scena, un’occasione di riflessione e analisi della funzione del teatro in relazione all’infanzia favorita dal contatto diretto con gli artisti e dall’approfondimento delle poetiche propedeutiche per avvicinare i bambini all’arte contemporanea.Il programma della rassegna è consiltabile sul sito del Metastasio