04.04.2019

Al via la tre giorni di Mediterraneo Downtown: da domani Prato capitale del Mare Nostrum

Fino a domenica un ricco cartellone con ospiti internazionali, mostre fotografiche, concerti, proiezioni e naturalmente talk show. L'apertura al Metastasio con il confronto tra gli scrittori Tahar Ben Jelloun e Sandro Veronesi

Finito il conto alal rovescia, si apre domani venerdì 5 aprile a Prato la terza edizione di Mediterraneo Downtown: tre giorni con ospiti internazionali, mostre fotografiche, concerti, proiezioni e naturalmente talk show, una decina, che rimangono il cuore dell'iniziativa. Tre giorni per offrire un racconto diverso delle diverse sponde di un continente liquido che si allunga dall'Europa all'Africa fino al Medio Oriente.

Si inizia la mattina al Museo del Tessuto con i ragazzi delle scuole per parlare di navi e naviganti. Il pomeriggio alle 15 , stessa location, spazio alla filiera corta e partecipata, per discutere du piaghe come il caporalato e lo sfruttamento ma anche dare voce a storie positive di aziende sostenibili ed eque allo stesso tempo che arrivano dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Campania. Il giornalista Andrea Semplici racconterà alle 16.30 in piazza del Comune Matera, primo dei quattro appuntamenti dedicati al racconto delle città del Mediteranneo, che proseguirà nei giorni successivi con Tunisi, Atene e Barcellona.

Alle 18.30, al Metastasio, sarà il momento dell'inaugurazione ufficiale della tre giorni: sul palco il dialogo tra due scrittori come Tahar Ben Jelloun – autore del best seller "Il razzismo spiegato a mia figlia" - e Sandro Veronesi, il pratese che ha scritto, tra gli altri, "Caos calmo". Seguirà la consegna del premio "Mediterraneo di pace", conferito in questa edizione a Sihem Bensedrine, giornalista e presidente di una commissione costituzionale in Tunisia che raccoglie testimonianze delle vittime di tortura e della corruzione dello stato tunisino dal 1955 al 2011. La sera spazio al cinema, al Centro Pecci, e alla musica, con il concerto a teatro di Nada e Angela Baraldi.

Il festival è promosso dalla Regione Toscana, dal Comune di Prato e dal Cospe, in collaborazione con Libera, Amnesty Internazional e Legambiente.