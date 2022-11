11.11.2022 h 15:45 commenti

Al via la stagione teatrale alla sala Banti, otto spettacoli in programma

Rinnovata la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacoli da dicembre ad aprile un cartellone all' insegna dell' ironia. Il 31 dicembre si festeggia con Katia Beni abbonamenti a prezzi popolari grazie al sostegno dell'amministrazione di Montemurlo

La sala Banti torna ad accogliere gli spettatori a capienza piena con una programamzione di 8 spettacioli da dicembre a marzo realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana spettacoli. Da Chiara Francinia a Maria Cassi e Stefano Santomauro passando, il 31 dicembre dallo spettacolo di Katia Beni, che prevede anche il brinisi di mezzanotte.

Un cartellone che conferma la qualità degli spettacoli, ma anche l'accessibilità: abbonamenti a 70 euro, scontati per chi ne ha diritto a 60 euro, grazie al sostegno dell'ammnistrazione comunale. "Anche quest'anno - ha sottolineato il sindaco Simone Calamai - abbiamo deciso di contener i costi degli abbonamentio e dei biglietti, senza per questo rinunciare alla qualità degli spettacoli a cui i nostri spettatori sono abituati".

Il primo appuntamento il 16 dicembre l'ultimo il 14 aprile:"Il cartellone - ha sottolineato l'assessore alal cultura Giuseppe Forastiero - spazia da nomi affermati a giovani artisti con proposte adatte a tutti. Ormai un appuntumento fisso che nel tempo ha visto crescere il suo pubblico sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. pre covid abbiamo raggiunto i 120 abbonamenti, l'obbiettivo di quest'anno è di arrivare a 100".

Per agevolare la campagna abbonamenti domenica 20 novembre sarà allestito uno stand, dedicato alla promozione della nuova stagione teatrale, alla Festa dell’Olio in piazza Castello alla Rocca di Montemurlo e quindi per tre sabati consecutivi (26 novembre, 3 e 10 dicembre) alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” dalle 9 alle 13.

"Apprezzo lo sforzo del Comune di investire in cultura nonostante le tante emergenze economiche a cui deve fare fronte - ha sottolineato Cristina Scaletti presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus- . La programmazione di quest'anno spazia dall'ironia alla riflessioni il tuo però con un'attenzione alal leggerezza" .

ll programma

Cikale comic vocal trio venerdì 16 dicembre (ore 21.15) con Hostress Sempre sorridenti e desiderose di dare istruzioni e indicazioni su come ci si dovrebbe comportare. Attente al rigore, all’educazione verso il prossimo e al rispetto per l’ambiente si muovono all’interno dei festival o dei teatri richiamando al senso civico. Ovviamente lo fanno a modo loro. Sono folli e divertenti, armoniose e piene di sorprese. Attraverso i brani più famosi del rock e del pop le Hostress comunicano con il pubblico che si sente coinvolto in un viaggio molto, ma molto particolare.

Katia Beni Show sabato 31 dicembre (ore 22,30) con Katia Beni . Lo spettacolo è fuori abbonamento (biglietto speciale, posto unico € 15).

Un recital dall’energia irrefrenabile, che riesce a spazzar via qualunque cliché, rendendo credibile l’improbabile. Un mix di rigore e follia totalmente unici. Un rito collettivo di sopravvivenza che punta dritto al cuore, nella speranza in un futuro migliore. Per tutte e tutti! Per ritrovarsi, resistendo con ironia e dissacrazione a qualunque avversità. Katia Beni accompagnerà il pubblico fino al brindisi di Mezzanotte per festeggiare il 2023.

Una ragazza come io giovedì 12 gennaio (ore 21,15) con Chiara Francini Uno spettacolo di Chiara Francini e Nicola Borghesi, con le musiche di scena dal vivo di Francesco Leineri.Un frizzante monologo, uno show che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti. L’atmosfera, divertente ma sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante, molto originale. Un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali.

Io e Myriam martedì 24 gennaio (ore 21.15) . Uno spettacolo teatrale musicale scritto e diretto da Giovanni Gentile, con Gaia Perretta e Alessio Burberi al pianoforte.

Tra un brano di Cole Porter e un numero alla Liza Minelli, dalla rievocazione nostalgica di Marlene Dietrich. La recitazione coinvolge lo spettatore in una storia d’amore disarmante e la musica dà forma a pause liriche per interiorizzare il racconto che la protagonista fa della sua vita, mentre la Storia, quella della Seconda Guerra Mondiale, sfila impunemente davanti ai suoi occhi. Un "musical da camera" in cui recitazione, danza, canto e musica dal vivo si fondono, dando vita a uno spettacolo dal quale può comunque nascere una discussione aperta sul periodo storico nel quale è ambientato e sulla società multiculturale in cui viviamo oggi.

Alè! Opera buffa domenica 12 febbraio (ore 21.15) con Maria Cassi e Leonardo Brizzi Riecco Aringa e Verdurini insieme, storico duo di trentennale esperienza. Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere emozionare e talvolta commuovere. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi, hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona musica. Alè! è una sorta di piccolo “musical”: si scherza attraverso personaggi, gag musicali tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamenti che vanno dal jazz alla musica classica e popolare.

Happy Days domenica 26 febbraio (ore 21.15) con Stefano Santomauro

Una Stand Up Comedy travolgente che conquista gli spettatori dal primo all’ultimo minuto tra tisane alla malva e maglioni con le renne, rapporti a due prima e durante il lockdown, cibo bio e centrifugati imbevibili, profili Instagram e hashtag impossibili per avere successo. Un monologo esilarante, cinico e sincero, ma anche il racconto inadeguato di chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. O forse sì.

Svergognata mercoledì 8 marzo (ore 21.15) con Antonella Questa .

Quanto contano lo sguardo e il giudizio degli altri? Quanto pesano nel nostro quotidiano? Svergognata porta a galla le trappole in cui spesso inconsapevolmente cadiamo, ovvero il bisogno di approvazione, la schiavitù dell’immagine e della desiderabilità sociale che ci distraggono da ciò che realmente desideriamo e da ciò che siamo. Ancora una volta Antonella Questa si immerge nelle pieghe della società con il suo sguardo ironico, che solleva il giudizio, per mettere in luce le nostre debolezze. L’uso del corpo nelle coreografie, qui diventa un vero e proprio linguaggio sostituendosi alla parola e restituendoci uno spettacolo che nel dinamismo ha uno dei suoi punti di forza.

I Promessi sposi venerdì 31 marzo(ore 21.15) della compagnia KanterStrasse .

Chiudono il trittico dedicato al potere porta avanti dal 2017, dopo Amletino e Ubu Re. Il potere non è sempre qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo l'odore, il suono, le conseguenze. KanterStrasse riscrive i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale

Il mio nome è Spadaro venerdì 14 aprile (ore 21.15) .Uno spettacolo di e con Gianmaria Vassallo, per la regia di Riccardo Giannini. Si dice che un uomo nell’istante prima di morire riveda tutta la sua vita. Quella del grande fantasista Odoardo Spadaro, in quell’attimo, tira fuori molte cose che non tutti sanno. Attraverso aneddoti, ricordi e canzoni Spadaro si racconta nei suoi aspetti più intimi e nostalgici. Lo spettacolo è interamente originale e creato con materiale prevalentemente inedito, recuperato da vari archivi storici.

Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore Fts, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro, riduzioni per under 35; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Fts per l’ambiente, per condividere la cura e il rispetto per l’ambiente gli spettatori che presentano l’abbonamento mensile in corso di validità ad un mezzo di trasporto pubblico hanno diritto al biglietto ridotto.

