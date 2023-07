05.07.2023 h 11:06 commenti

Al via la stagione dei saldi, spesa media di 227 euro. Grandi aspettative per il settore dell'abbigliamento

Partono domani 6 luglio con le nuove regole sulla trasparenza. Sui budget famigliari pesano l'inflazione e l'incertezza. A Prato si punta sull'occasione, ma anche sulla presenza dei turisti in città

Al via domani, 6 giugno, la stagione dei saldi estivi in coincidenza con il primo giovedì di luglio e quindi l'apertura serale dei negozi.

Una stagione che secondo Codacons parte in un clima di incertezza. Sugli acquisti, da parte degli italiani, pesa l’emergenza dei prezzi che ha compromesso la capacità di spesa delle famiglie. Non solo caro prezzi, ad aggravare la situazione del settore dell’abbigliamento anche le condizioni meteorologiche che, con il maltempo della primavera, ha condizionato inevitabilmente gli acquisti .

“I saldi – secondo la nota di Codacons – potrebbero essere quindi l’occasione per le famiglie per affrontare quegli acquisti rimandati nelle scorse settimane. Il 70% degli italiani ha dichiarato di essere intenzionato ad approfittare dei saldi , lo scorso anno era il 60%. Tuttavia l’inflazione alle stelle e l’emergenza prezzi che investe il nostro paese rischiano di influire sui budget ”.

La previsione di spesa durante gli sconti di fine stagione a livello nazionale si attesta, quindi, tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro (stime Codacons), mentre secondo i dati di Confesercenti la spesa media è di 227,35 euro, anche se oltre un terzo di chi vuole comprare in saldo prevede di spendere meno di 100 euro. La stagione degli sconti estivi sarà anche la prima con le nuove regole del Codice del consumo, sulla cui base Confesercenti lancia l'iniziativa "Saldi trasparenti": un vademecum di regole a cui sono chiamati ad aderire gli associati per rendere migliore l'esperienza dello shopping di fine stagione. Regole che vanno dalla necessità di indicare in maniera chiara il prezzo di partenza, la percentuale dello sconto e il prezzo finale, alla possibilità di sostituire il capo, accompagnato dallo scontrino, entro i 15 giorni successivi all'acquisto.

“Per i saldi in partenza – spiega Sergio Tricomi, presidente interprovinciale Federmoda Confcommercio - abbiamo buone aspettative, perché più che in passato la città intercetta flussi turistici importanti e per il fatto che la grande fornitura ancora disponibile, complice la stagione che ha svoltato tardi, rende ancora più appetibile l’appuntamento con gli acquisti nei negozi fisici”.

