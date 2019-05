06.05.2019 h 10:38 commenti

Al via la Settimana della Buona Salute: due appuntamenti con visite gratuite per i pensionati di Confesercenti

L'iniziativa è promossa in collaborazione con la Pubblica Assistenza L'Avvenire: si potrà effettuare la la misurazione della pressione e della glicemia e l’elettrocardiogramma

Si rinnova l’appuntamento con la “Settimana della Buona Salute”, l’iniziativa organizzata da Fipac Confesercenti Prato, il sindacato dei pensionati di Confesercenti, insieme alla Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato.

I pensionati di Confesercenti avranno la possibilità di effettuare gratuitamente visite presso gli ambulatori della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, in via San Jacopo 34, per la misurazione della pressione, misurazione della glicemia e per l’elettrocardiogramma. Ci si potrà rivolgere agli ambulatori, senza appuntamento, nei giorni mercoledì 8 maggio, dalle ore 15 alle ore 18, e venerdì 10 maggio, dalle ore 9 alle ore 12.

“Si tratta di un’iniziativa che si svolge in contemporanea in tutte le province italiane nel periodo dal 6 al 12 maggio, che guarda al tema della Salute come al benessere della persona nella sua totalità – dichiara Marcello Miracco, presidente Fipac Confesercenti Prato – ma che vuole richiamare l’attenzione delle Istituzioni sulle problematiche dei pensionati e sulle loro condizioni di vita. Salute e sanità sono due temi strettamente legati”.

Da parte sua, Livio Benelli, presidente della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, sottolinea che “L’Associazione di via san Jacopo è lieta di prestare la propria collaborazione a questa iniziativa, rivolta ad una parte fragile della nostra società e che per questo riscuote la dovuta attenzione della Pubblica Assistenza, regolarmente in prima linea quando c’è da sostenere chi ne ha maggiore necessità”.