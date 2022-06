16.06.2022 h 12:44 commenti

Al via la seconda edizione di Sos Sport On Serraglio: un mese di eventi sportivi

La kermesse si svolgerà al Playground Yoghi Giuntoni dal 27 giugno al 25 luglio. Oltre al basket, spazio a pallavolo, danza sportiva, pallamano e tennistavolo. Non mancherà un'attenzione allo sport paralimpico, con una serata dedicata alla Polisportiva Aurora e una alla pallamano in carrozzina

Al via la seconda edizione di Sos Sport On Serraglio, kermesse sportiva che si svolgerà al Playground Yoghi Giuntoni dal 27 giugno al 25 luglio. La manifestazione è organizzata da Sport per Prato ed è una vera e propria festa dello sport, in cartellone ogni sera l'esibizione di gruppi sportivi del territorio.

Tanti gli sport rappresentati oltre al basket: dalla pallavolo alla danza sportiva, passando dalla pallamano e il tennistavolo. Non mancherà un'attenzione allo sport paralimpico, con una serata dedicata alla Polisportiva Aurora e una alla pallamano in carrozzina. La pallacanestro farà la parte del leone: otto giorni di partite e tornei fra cui il sentitissimo Torneo dei Rioni, che vedrà affrontarsi le squadre dei quattro quartieri di Prato. Una data importante della manifestazione sarà il 6 luglio, con la "Serata Rosa" , tutta dedicata allo sport femminile. All'interno di questa serata verranno premiate le realtà sportive femminili più importanti. Il 25 luglio, a chiusura, ci sarà invece il dibattito "Sport e Impresa promuovere per crescere. " , un confronto fra imprenditori, politici e dirigenti sportivi.

La kermesse estiva avrà un'appendice a settembre con la terza edizione de La Vita al Centro, camminata benefica il cui ricavato andrà a favore della LILT.

Ecco il calendario degli eventi

Lunedi 27 giugno: Pallacanestro CGFS.

Martedi 28 giugno: Pallavolo. CGFS.

Mercoledi 29 giugno: Danza sportiva. Eta beta Danze.

Giovedi 30 giugno : Danza sportiva.Eta beta Danze.

Venerdi 1 luglio : Pallamano. Touche

Sabato 2 luglio : Pallacanestro torneo 3X3.

Domenica3 luglio:Pallacanestro torneo 3X3.

Lunedi 4 luglio: Pallacanestro torneo 3X3.

Martedi 5 luglio : Hip hop. Hopus Danza e CGFS.

Mercoledi 6 luglio: Torneo Rosa. Quadrangolare di pallacanestro e giornata rosa con tutte le atlete pratesi di tutti gli sport.

Giovedi 7 luglio: Torneo dei Rioni di pallacanestro.

Venerdi 8 luglio: Torneo dei Rioni di pallacanestro. Finali.

Lunedi 11 luglio: Torneo Minibasket e Torneo Metropolitano di pallacanestro.

Martedi 12 luglio: Pallacanestro Over 50. Nazionale FIMBA - Selezione pratese.

Mercoledi 13 Luglio: Torneo Metropolitano di pallacanestro finali.

Giovedi 14 luglio: Tennis da tavolo. (Ciatt).

Venerdi 14 luglio: Ginnastica (CGFS, Arcobaleno e la Nuova età)

Lunedi 18 luglio: Danza sportiva (Cento per cento latino)

Mercoledi 20 luglio: Tai chi, Qi Gong, Kung Fu, Yoga (Universi parralleli)

Giovedi 21 luglio: Scuole di Tango

Venerdi 22 luglio: polisportiva Aurora

Lunedi 25 luglio: dibattito “Sport e Impresa:promuovere per crescere” che si svolgerà al Giardino Buonamici.

Venerdi 9 settembre: La Vita al Centro