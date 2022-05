30.05.2022 h 17:07 commenti

Al via la seconda edizione di Safety meets Culture, il forum sulla cultura della sicurezza del lavoro

Tre giorni per raccontare, esperienze, spunti di riflessione sul tema della safety a una platea non di soli “addetti ai lavori. Gli incontri si terranno al museo del Tessuto e alla Lazzerini

Tutto pronto per la seconda edizione di Safety meets Culture, il forum nato per contribuire a creare e divulgare una corretta e consapevole cultura della sicurezza del lavoro. L’evento, promosso da “CantierePro”, è in programma da domani mercoledì 1 a venerdì 3 giugno al Museo del Tessuto e nei locali della biblioteca Lazzerini.

L’evento, che si svolge per il secondo anno dopo la prima edizione tenutasi a Siena, vuole offrire e raccontare informazioni, esperienze, spunti di riflessione sul tema della safety a una platea non di soli “addetti ai lavori "unendo testimonianze di chi ha perso un familiare ma anche di aziende che si impegnano quotidianamente con buone prassi. “Per il secondo anno consecutivo - spiega Alessio Cencioni, Ceo Cantierepro - riusciamo ad alzare il sipario su un evento che per noi è una sfida e un contributo sul tema della sicurezza sul lavoro. Non abbiamo risposte precostituite né certezze da vendere a buon mercato. Abbiamo un’idea precisa però: per generare una vera cultura della sicurezza occorre il dialogo e il confronto tra tutte le parti coinvolte".

Tre giorni di incontri e interviste. Durante la tre giorni si susseguiranno le testimonianze di molti rappresentanti del mondo dell’associazionismo tra cui quella di Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) " A Prato - spiega il presidente regionale Max Mallagni - da marzo 2021 allo stesso periodo del 2022 abbiamo registrato un incremento dell' 11% delle denunce degli infortuni sul lavoro, mente sono in calo le malattie professionali con una diminuzione del 19% dovuta probabilmente alal fine dello stato di pandemia".

Il Forum Safety meets culture è patrocinato da Comune di Prato" Non è esclusivamente per addetti ai lavori ma è rivolto a tutti. I cittadini sono invitati a frequentare il Museo del Tessuto i primi due giorni e la Biblioteca Lazzerini l’ultimo con incontri alla portata di tutti, nel nostro territorio vocato alla produzione. L’appuntamento è volutamente fissato attorno alla Festa della Repubblica perché il tema del lavoro è centrale e lo si vede già a partire dall’articolo 1 della nostra Costituzione”.

Il programma. Safety meets culture si aprirà al Museo del Tessuto, domani mercoledì 1 giugno alle ore 9 con un incontro dal titolo “Essere sotto padrone” Marco Omizzolo, sociologo Eurispes e docente dell’Università La Sapienza. “Quanto costa una passata di pomodoro?” è il titolo della tavola rotonda in programma dalle ore 10 alle ore 12 che vedrà protagonisti: Bruno Giordano, direttore capo INL, Sara Manisera, giornalista e scrittrice, Marco Omizzolo, Micaela Cappellini, INL sindacalista Cgil, Herve Faye, Coop. Casa Sankara. “La solidarietà arriva dall’alto” sarà il tema al centro dell’intervento di Anna Marras, presidente Super Eroi Acrobatici, in programma dalle ore 12 alle ore 13, mentre la lettura “Cosa significa caporalato?” dell’attrice Lidia Ricci accompagnerà i lavori durante tutto l’arco della giornata. Il pomeriggio si aprirà alle 15 con i “Racconti di schiavitù” di Sara Manisera e proseguirà, dalle 16 alle 18:30, con la tavola rotonda “Il diritto a un lavoro sicuro”, che vedrà protagonisti: Bruno Giordano, Lorenzo Gestri, sostituto procuratore del Tribunale di Firenze, Renzo Berti, direttore del dipartimento Prevenzione USL Toscana Centro, Matteo Ariano, presidente Fondazione “Massimo D’Antona”, Cristiana Molin, Studio Legale Odaleschi Becattini Andresano e Ass., Paola Batignani, vicepresidente Fondazione Sosteniamoli subito ANMIL, Valeria Toffolutti Parrini, Associazione Ruggero Toffolutti. Alle ore 10 focus dedicato a “I cantieri per eventi temporanei di rievocazione storica: il caso studio Palio di Siena”, con Danilo De Filippo, dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Siena. Alle ore 11 si parlerà de “La gestione di cantieri complessi: Mercato centrale Firenze e la riqualificazione della stazione di Milano”, con Andrea Mezzedimi, direttore tecnico Mercato Centrale e Claudio Guido, studio InPRO. Nel pomeriggio, dalle 1,:30 alle 17, Simone Muzio, responsabile tecnico EdiliziAcrobatica approfondirà il tema de “Il mantenimento del patrimonio artistico tramite l'edilizia di tipo acrobatico”.

Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, SmC si concentrerà sulla tavola rotonda liberamente ispirata all’articolo 1 della Costituzione “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (sicuro)”. Dalle ore 15 alle ore 18,30 si confronteranno sul tema autorevoli rappresentanti nazionali e locali di INL, INAIL, Anmil, Formedil Toscana, preceduti dai saluti istituzionali delle autorità regionali e locali.

Venerdì 3 giugno. La terza giornata di lavori sarà aperta alle ore 9, nella Biblioteca Lazzerini, dall’incontro dal titolo “Le parole sbagliate della sicurezza”, al quale parteciperanno: Enrico Galiano, insegnante e scrittore, Fabio Sebastiani, Radio ANMIL e Bruno Giordano. Alle ore 10,30 si parlerà de “La ribellione dei Rider” con: Yftalem Parigi, RLS Rider e Orazio Parisi, direttore della Vigilanza. Alle ore 11, 30 inizierà la tavola “rotonda” dal titolo “Caporalato, sfruttamento, sicurezza, quali possibili soluzioni?” alla quale parteciperanno: Tommaso Nannicini (Pd), Sandro Ruotolo (Campo democratico e progressista), Walter Rizzetto (FdI), Sergio Romagnoli (M5S), William De Vecchis (Misto). Alle 12,45 i saluti del sindaco di Prato Matteo Biffoni e quelli di Alessio Cencioni, Ceo Cantierepro.com chiuderanno la seconda edizione di Safety meets Culture.