04.07.2019 h 18:00 commenti

Al via la seconda edizione di Pecci Summer Live

Primo appuntamento lunedì 8 luglio la serata conclusiva il 17. garantiti i collegamenti con la stazione Leopolda. Irene Sanesi presidente della Fondazione Act lascia il suo incarico

Tutto pronto per seconda edizione di Pecci Summer Live, la rassegna musicale che prenderà il via lunedì 8 luglio e terminerà il 17 .Primo appuntamento con il gruppo jazz afrobeat britannico The Cmet Is Coming, si prosegue poi con il rock dei Tre Allegri Ragazzi morti, il concerto di Yann Tiersen, quello di J Mascis fino al blues sub sahariano di Bombino. La serata conclusiva è affidata a Caterina Palazzi, a OooopopoiooO e i Winstons. (leggi “Un programma – ha spiegato Cristiana Perella direttrice del Pecci - che spazia in diversi generi ma con il filo rouge della qualità e dell’aumento dei servizi a partire dal collegamento in tarda serata con la stazione Leopolda e l’apertura del Bristot”.Tra le novità anche l’addio di Irene Sanesi, presidente Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana che lascia il suo incarico giunto a scadenza naturale “Lasciamo un bilancio positivo che in tre anni è stato sempre chiuso in attivo permettendo di incrementare il fondo patrimoniale e la collezione con nuove donazioni e un’acquisizione”.