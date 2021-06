23.06.2021 h 13:25 commenti

Al via la seconda edizione di Officina Jungle, musica spettacoli e intrattenimento

Dal 25 giugno al 27 agosto gli ex Macelli trasformati in un giardino per accogliere un ricco programma di eventi. Per i più golosi ci sarà anche la possibilità di cenare all'aperto

Tutto pronto per la seconda edizione di Officina Jungle, musica dal vivo spettacoli, bar e pizzeria tutte le sere dal 25 giugno al 27 agosto.

Anche quest'anno gli ex Macelli saranno trasformati in un giardino fiorito, con piante, tavolini e due palchi, uno per gli spettacoli con 250 posti sedere e l'altro più piccolo per l'intrattenimento musicale nella zona bar. La rassegna estiva organizzata da Beer on the Road in collaborazione con il Comune di Prato, per il mese di luglio, prevede dieci eventi ad ingresso libero, si inizia venerdì alle 18 con l'incontro “Vede e socialità” con a seguire “La meccanica Celeste”, tributo a Franco Battiato.

“La novità di quest'anno – ha spiegato Alessandro Rubino di Beer on the Road – sono i due palchi, l'allestimento verticale e soprattutto un programma ricco di eventi, dopo 18 mesi di restrizioni. Sabato lo spettacolo dei Killer Queen slitterà a dopo la partita della nazionale che verrà trasmessa all' interno del giardino realizzato anche con materiale di riciclo”.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito di Officina giovani, sulla pagina Facebook e su Instagram. Per la pizzeria gestita da “Ci Garba” è necessario prenotare al numero 320 7523737, mentre per i tavolo del piano bar e l'ingresso agli eventi gratuiti contattare il numero 3314417741.

"Officina Giovani – ha ricordato Simone Mangani assessore alla cultura- torna ad essere un luogo centrale per la programmazione estiva, con un calendario ricco di eventi. Una parte dell'allestimento resterà anche terminata la rassegna”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus