Al via la seconda edizione di Officina Jungle con un omaggio a Battiato

Dal 25 giugno al 27 agosto, concerti, spettacoli teatrali e comici, zona bar e pizzeria tutte le sere. Un allestimento immerso nel verde con un orto giardino

La seconda edizione di Officina Jungle si apre il 25 di giugno con "Meccaniche celesti" un omaggio a Franco Battiato, due mesi di spettacoli, concerti e intrattenimenti all'interno di Officina Giovani che per l'occasione cambierà look. "Un evento organizzato in co-partecipazione tra il comune e l'associazione Beer on the Road vincitrice dell'avviso pubblico che prevede un contributo di 20mila euro.

Due palchi, uno più grande montato sotto la ciminiera per accogliere il pubblico, massimo 250 persone a sedere, e uno più piccolo fra la sala eventi e l'acquario per il piano bar , spettacoli quasi ogni sera, in parte a ingresso gratuito. "All'interno della rassegna - spiega Simone Mangani assessore alla cultura - sono si terranno anche alcuni concerti della scuola di musica Verdi e gli spettacoli di Officina Ridens, edizione estiva a cura di Guido Nardin. Una novità per quanto riguarda l'allestimento: inaugureremo l'orto giardino permanente realizzato in collaborazione con Sc17".

Tutti gli spettacoli sono a prenotazione obbligatoria, come l'accesso alla pizzeria il cui gestore sarà deciso nei prossimi giorni (prenotazione obbligatoria al numero 3314417741) . "Un programma - ha spiegato Alessandro Rubino di Beer on the road - che annovera tanti ospiti da Alessandro Riccio a Savana Funk, da Roberto Angelini a Alessandro paci e Paolo Mingoni. senza scordare Wom , il match d'improvvisazione e la Riavvitura spettacolo a cura delle Pagliette del Buzzi".

Per sveltire le procedure previste dalle norme anticovid per garantire la tracciabilità, per accedere ai concerti è necessario scaricare l'app gratuita Entori.

Il calendario è in aggiornamento ed è consultabile sulle pagini Facebook e Instragram di Officina Giovani .