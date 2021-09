29.09.2021 h 18:00 commenti

Al via la seconda edizione del Festival della Seta per conoscere tutto sulla Cina contemporanea

Tre giorni di approfondimenti dedicati alla politica, all'economia, all'arte e anche allo sport del colosso asiatico. Una manifestazione che il Comune vuole rendere un appuntamento fisso

Conoscere la Cina contemporanea attraverso l'economia, la politica, l'arte, la tecnologia e lo sport. E' l'obiettivo della seconda edizione del Festival della Seta, organizzato da Orientiamociincina, che si terrà da venerdì a domenica prossimi al Museo del Tessuto. Oggi, 29 settembre, la presentazione nel salone consiliare del Comune che ha già annunciato la volontà di rendere la manifestazione un appuntamento annuale fisso.

Dalle relazioni economiche tra Europa e Cina alla capacità del Partito Comunista Cinese di rafforzarsi nonostante il difficile momento creato dalla pandemia, dall'intelligenza artificiale alla sinofobia passando dal marketing culturale come fattore fondamentale per fare breccia nel mercato cinese e dalle installazioni artistiche di artisti cinesi contemporanei. Gli argomenti da approfondire sono tanti e variegati con delle novità a partire dal focus dedicato al calcio, anche come strumento di integrazione, che sabato mattina vedrà la presenza di Marcello Lippi che ha lavorato per 8 anni Oltre la muraglia allenando anche la Nazionale cinese.

Tanti temi per conoscere la Cina, ma pochissimi per approfondire le dinamiche e le problematiche della numerosissima comunità che vive a Prato. Gli organizzatori assicurano che tali aspetti saranno maggiormente approfondite nelle prossime edizioni. Tra gli appuntamenti di quest'anno c'è la passeggiata del collettivo artistico “Wuxu” che sabato partirà dal Serraglio e attraverserà il Macrolotto Zero dove i biglietti delle prostitute che pubblicizzano prestazioni sessuali saranno coperti da adesivi artistici. Sei le tappe in cui cittadini di origine cinese racconteranno la loro storia e la propria versione sulla “città parallela”. Lo faranno partendo dalla memoria: frammenti personali legati alla propria esperienza migratoria. Questo viaggio è come una lista di canzoni in uno stereo, "suoneremo" con i nostri passi la città di Prato e le sue storie.

L'ingresso a tutti gli incontri è libero ma è necessario il green pass. Il programma completo è su www.festivalseta.com