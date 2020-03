07.03.2020 h 16:00 commenti

Al via la ricostruzione dell'antico Borgo di Mezzana nell'area protetta della Calvana

I padri Ricostruttori realizzeranno un villaggio con all'interno anche un hospice , il borgo sarà ricostruito esattamente come negli anni Sessanta.

La giunta comunale di Cantagallo ha dato il via libera al Progetto unitario per la ricostruzione del Borgo, nell’area protetta della Calvana, presentato dall’Associazione Tutto è vita onlus gestita dai padri Ricostruttori.

L’antico Borgo verrà ricostruito esattamente come era negli anni sessanta grazie anche all’ utilizzo del le cartoline dell’epoca. Decine di volontari da qualche mese si sono già messi al lavoro per i primi interventi che hanno portato al recupero di un immobile di servizio.

“È un intervento esemplare, ispirato all’idea di ecologia integrale ed ai valori, per noi irrinunciabili, di sostenibilità sociale ed ambientale, che nasce da una collaborazione stretta tra l’amministrazione comunale e un soggetto del Terzo settore come l’associazione Tutto è vita – mette in evidenza il sindaco Guglielmo Bongiorno- per realizzarlo viene utilizzato uno strumento specifico previsto dal Regolamento urbanistico del Comune, il Progetto unitario, che è in grado di assicurare un recupero architettonico di qualità, omogeneo e ordinato, anche se questo viene attuato in fasi successive”. L’approvazione del Progetto Unitario prevede la firma di una convenzione che ha una validità di dieci anni e consente di pianificare i vari step del recupero.

Interculturalità, solidarietà e accoglienza. Sono queste le parole d’ordine del progetto a cui sta lavorando Tutto è Vita prevede la realizzazione di un centro culturale e didattico, di attrezzature ricettive e foresterie, tutto nel massimo rispetto della conservazione sia del rapporto tra il tessuto edilizio e gli spazi aperti che degli habitat della Calvana.

Mezzana, villaggio rurale di antica origine, fino agli anni '60 era ancora abitato da numerose famiglie che lavoravano nelle fattorie locali. L'intero borgo verrà recuperato nei suoi volumi e forme originarie, con l’ausilio di foto storiche abbastanza recenti risalenti agli anni nei quali il borgo era ancora integro e completamente abitato. Era ed è ancora suddiviso in tre blocchi distinti, per un totale di 10 edifici originariamente connessi tra loro con sentieri pedonali ed una piccola “piazza rurale” presente nella parte più bassa.

Il progetto di Tutto è vita prevede lo svolgimento di attività di vario tipo. Ci saranno spazi per attività spirituali con una sala per la meditazione, una cappella, sala convegni, sale per attività di formazione, spazi di servizio come la cucina e il refettorio. Ci sarà la casa dei Monaci e due appartamenti dove vivranno, come ospiti della comunità, alcuni nuclei familiari laici che i prenderanno cura del borgo. L’associazione - in alcuni degli edifici recuperati - vuole realizzare anche un hospice per accompagnare le persone nel fine vita, per cui si profila l’adozione anche di una variante urbanistica che verrà pianificata insieme alla Regione Toscana.



