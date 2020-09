24.09.2020 h 14:42 commenti

Al via la prima edizione di "Prato ping pong Fest...a TTX experience"

La prima edizione di Prato ping pong Fest...a TTX experience", si terrà sabato 26 settembre dalle 10 alle 18.30 in piazza Santa Maria delle Carceri Ad organizzarlo con il patrocinio del comune di Prato, Il Circolo Prato 2010 A.S.D e da Fitet -Federazione Italiana Tennistavolo che ha pensato ad un format dove si unisce la parte sportiva con quella di socializzazione. Oltre all’esibizione dei campione di serie A sono previste anche gare a tempo di due minuti, dove chi fa più punti vince, ma anche una parte di intrattenimento curata da l'attore Alessio Sardelli e da Tommaso Bambagioni.

"Con questa manifestazione – ha sottolineato l'assessore allo sport Luca Vannucci - si dà ancora più valore ad uno sport che tutti conosciamo e che la maggior parte di noi ha praticato per divertimento, ma che non deve essere sottovalutato perché è uno sport a tutti gli effetti che vede ogni anno molti professionisti e dilettanti sfidarsi".

In piazza delle Carceri saranno posizionati 10 tavoli è prevista anche un'area per bambini, con tavoli più piccoli e altre attività interattive per coinvolgere i giovani partecipanti; un'area espositiva con un campo professionale per l’esibizione degli atleti della Serie A1 , Paolo Bisi e Johnny Oyebode, tra i migliori giocatori in Italia e possibilità di lezioni individuali gratuite.

Gli artisti di street art nell'area laterale al palco disegneranno sui tavoli da ping pong le scene di gioco.

"Abbiamo voluto unire l'evento promozionale - spiega Giorgio La Rocca vicepresidente del Circolo - all'esibizione dei professionisti. Un bel momento di aggregazione rispettando la sicurezza".



