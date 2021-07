21.07.2021 h 18:36 commenti

Al via la prima edizione di Hop Beer Fest, musica gratuita e stand gastronomici

Quattro giorni, a partire da oggi 22 luglio, di concerti con la possibilità di assaggiare le specialità degli stand gastronomici. L'appuntamento in via Terracini dove è stato allestito un maxi palco, mentre la super griglia sarà accesa a partire dalle 19

Ai nastri di partenza la prima edizione dell'Hop Berre Fest, kermesse organizzata in via Terracini da Hop'n Drop. Quattro giorni, a partire da oggi 22 luglio, di concerti gratuiti con la possibilità di assaggiare le specialità degli stand gastronomici: dalla pizza, alla carne arrostita direttamente sulla grande griglia, dai panini al lampredotto agli hamburger e tante sfiziosità gastronomiche, tutto accompagnato dalle migliori birre. Sarà anche allestito un enorme barile da mille litri di birra italiana non pastorizzata.

L'idea è di Massimiliano e Alessio Cosmo, titolari di Hop'n Drop che, dopo mesi di chiusura, hanno deciso di fare un regalo alla città per festeggiare l'inizio di un ritorno alla normalità. “Per mesi – spiegano – ci siamo dedicati prevalentemente al take away, poi abbiamo riaperto e così è ricominciato il contatto con i nostri clienti. Adesso è venuto il momento di condividere un evento, completamente organizzato da noi, dedicato alla grande musica. Il modo migliore per celebrare un ritorno alla normalità”.

L'appuntamento è dal 22 al 25 luglio nel parcheggio antistante Hop'n Drop in via Terracini, (zona viale Galilei). Gli stand aprono alle 19, mentre il grande palco inizierà ad animarsi a partire dalle 21 con un programma curato da Alessio Armetta, di On Stage Spettacoli

Giovedì 22 Luglio salgono sul palco i Killer Queen, cover ufficiale dei Queen

Venerdì 23 Luglio Celebrity Stars che propongono le hit delle migliori icone pop femminili

Sabato 4 Luglio Hop Beer Fest tappa pratese per l'official tour del MamaMia, a seguire Dj Set e Show!!! Drag Queen, GoGo Dancers e tutta l'allegria di Torre del Lago .

Domenica 25 Luglio chiuderà l'Hop Beer Fest la poesia di un maestro: Pianeta Zero, cover ufficiale di Renato Zero.







