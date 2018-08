29.08.2018 h 09:52 commenti

Al via la nuova stagione venatoria, due giorni di preapertura: 1 e 2 settembre

La Giunta regionale ha approvato la delibera che anticipata al 13 ottobre la caccia al cinghiale e stabilisce le quote di iscrizione per gli Ambiti territoriali di caccia e per gli accordi di reciprocità con Lazio e Umbria

La caccia si apre con due giorni di preapertura, sabato 1 e domenica 2 settembre. La Giunta regionale ha approvato la delibera che definisce orari, specie cacciabili e condizioni. A differenza dello scorso anno, quando furono poste limitazioni a causa del grave stato di siccità, sono state ripristinate le modalità che da sempre hanno contraddistinto la preapertura in Toscana. Non solo: è stato cancellato il limite che riservava la caccia nelle aree boscate ai soli appostamenti fissi. Il dettaglio. Sia sabato che domenica dalle 6 alle 19 potranno essere cacciati storni, tortore, colombacci, merli, gazze, ghiandaie e cornacchie grige su tutto il territorio a caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie della Regione Toscana.

Solo il primo settembre consentita la caccia a alzavola, germano reale e marzaiola esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente.

La Giunta regionale ha anche approvato altri provvedimenti connessi all'avvio della stagione venatoria che riguardano le quote di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia (Atc) che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 150 euro, la mobilità venatoria dei cacciatori toscani e gli accordi di reciprocità e interscambio della Toscana con le Regioni Lazio e Umbria e l'anticipo al 13 ottobre dell'apertura della caccia al cinghiale in braccata nel comprensorio Firenze Prato 04 e Firenze sud 05.



