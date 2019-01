21.01.2019 h 14:09 commenti

Al via la demolizione dell'ex fabbrica Pieri, presto nascerà la medialibrary

Entro una settimana sarà completato l'abbattimento dell' ex fabbrica, seguirà quindi la fase di bonifica e ripulitura e poi le opere di riqualificazione. L'edificio collegherà via Pistoiese con via Filzi

Sono iniziati stamani, 21 gennaio, i lavori di abbattimento dell'ex fabbrica Pieri; oltre 3mila metri quadrati tra via Filzi e via Pistoiese, dove sorgeranno la medialibrary con il bar, lo spazio coworking e una piazza. Il progetto rientra nell'ambito del Piano di Innovazione Urbana cofinanziato dal Comune di Prato e dalla Regione Toscana con un investimento complessivo di 8.236.000 euro. Il nuovo edificio è uno dei tre tasselli che compongono il PIU insieme a Mercato Metropolitano di via Giordano-via Bonicoli e all'area playground tra via Giordano e via Colombo. "Attualmente sono in corso i lavori in tutti e tre i cantieri del PIU - commenta l'assessore all'Urbanistica e Lavori pubblici Valerio Barberis - Si tratta di uno degli interventi strategici più importanti dell'Amministrazione comunale, che porterà importanti funzioni pubbliche in un quartiere complesso innescando interventi ed investimenti da parte di privati".Al piano terrà saranno ricavati la medialibrary, sul modello della Lazzerini come fabbrica della cultura, e il bar, mentre al primo piano sarà costruito lo spazio coworking. All'esterno un grande spazio pubblico all'aperto con parcheggio sul lato di via Filzi e percorso pedonale da via Pistoiese connesso al centro città.Entro una settimana sarà completato l'abbattimento dell' ex fabbrica, seguirà quindi la fase di bonifica e ripulitura e poi le opere di riqualificazione.