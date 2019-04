15.04.2019 h 13:51 commenti

Al via la campagna elettorale in Val di Bisenzio ma a Cantagallo ancora nessun candidato

Guglielmo Bongiorno non ha ancora ufficializzato il secondo mandato, il movimento La città per noi non si presenta, FI sostiene una lista con a capo Alessandro Logli che, però, smentisce la sua candidatura

a.a.

Il puzzle per le amministrative in Val di Bisenzio non è ancora completo perchè mancano le tessere fondamentali per il Comune di Cantagallo: l’attuale sindaco Guglielmo Bongiorno non ha ancora formalizzato il secondo mandato, mentre il movimento civico La Città per noi, da dieci anni all’opposizione, ha deciso di non presentarsi.Molto più definito lo scenario negli altri due comuni valbisentini dove Giovanni Morganti a Vernio e Primo Bosi a Vaiano, oltre ad aver confermato la loro candidatura, hanno iniziato ufficialmente la campagna elettorale. Anche dall’opposizione si iniziano a scaldare i muscoli.. Ieri, domenica 14 aprile, è stato inaugurato il comitato elettorale di, vicino al monumento dei caduti. “ Iniziamo un percorso importante - ha spiegato il candidato sindaco Pd - nei prossimi cinque anni ci concentreremo molto sul tema dell'ambiente, dell'efficientamento energetico, dei collegamenti idrici e di scarico fognario verso quelle frazioni che al momento ne sono prive. Continueremo ad occuparci di eternit e della riqualificazione nelle aree più critiche come la zona del Canovai, dove sono in corso i lavori di smantellamento, o della Briglia, dove lavoreremo per migliorare la piazza davanti alla Chiesa. Tutto questo sarà possibile grazie ad una visione comune che non dovrà riguardare solo l'amministrazione ma coinvolgere tutti quanti”.La candidatura Primo Bosi-bis a Vaiano è appoggiata dal Partito Democratico, dai partiti Sinistra Unita Val di Bisenzio, Partito Socialista e Sinistra Italiana e dal comitato civico Uniti per Primo Bosi Sindaco.Sul fronte dell’opposizione la listaufficializzerà il nome del candidato sindaco e la squadra dei consiglieri giovedi 18 aprile. Proposta che, secondo la coordinatrice di Forza Italia Erica Mazzetti è sostenuta da una lista di centro destra.ha da tempo ufficializzato la sua candidatura e sabato 6 marzo ha inaugurato la sede del comitato elettorale in piazza San Leonardo a San Quirico: “E’ stata l’occasione per incontrarsi e iniziare insieme il percorso per far crescere ancora Vernio – ha commentato – vedere così tante persone è un'emozione grandissima che mi dà forza per la campagna elettorale e testimonia come i cittadini siano vicini a questo progetto”.A sfidare Morganti saràin quota Lega ed esponente della lista civica “SìAmo Vernio” dove hanno aderito dodici candidati quasi tutti neofiti della politica. Anche a Vernio la lista dell’opposizione sarà sostenuta da Forza Italia.. Ufficialmente non ci sono ancora candidature per il Comune dell’alta Val di Bisenzio. Guglielmo Bongiorno non ha ancora sciolto la riserva: “Stiamo lavorando, ma c’è tempo fino al 26 aprile – ha spiegato - ufficializzeremo contemporaneamente la squadra, i nomi degli assessori, il programma e il candidato sindaco, tutto deve essere l’espressione di un territorio abbastanza complesso e di tutte le rappresentanze di chi ci sostengono”. Poche certezze e molta confusione anche sul fronte dell’opposizione. Il movimento La città per noi non si presenta, ma secondo la coordinatrice FI: “A giorni presentiamo una lista di centro destra che comprende anche una parte civica che avrà come candidato sindaco Alessandro Logli della Città per noi, mentre nella squadra ci sarà anche Lorenzo Santi espressione dei giovani di FI”. Immediata la risposta di“Non mi candido e se dovessi farlo correrei soltanto per il movimento di cui sono vice presidente. Siamo sempre stati indipendenti e lo resteremo”. Intanto all’ interno della Città per Noi il coordinatore Silvano Agostinelli ha presentato, per motivi personali, le proprie dimissioni, ora tocca al presidente Giuliano Fedi nominare un commissario.A questo punto a Cantagallo potrebbe non esserci un’opposizione, in questo caso, per evitare il commissariamento, dovrebbe votare il 50% più uno degli elettori, fermo restando che Bongiorno si candidi.