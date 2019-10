30.10.2019 h 15:16 commenti

Al via la campagna di crowdfunding per restaurare gli abiti delle prima scaligera della Turandot

Acquistati dal Museo del Tessuto in pessime condizioni, servono 12 mila euro per un intervento di restyling. C'è tempo 40 giorni per fare le donazioni. A primavera saranno protagonisti di una mostra dedicata all'opera di Puccini

Dalla Scala al Museo del Tessuto. Due vestiti della prima assoluta scaligera della Turandot del 1926 appartenuti al soprano pratese Iva Pacetti verranno restaurati e resteranno in dotazione al patrimonio del museo. Acquisiti per 35 mila euro da un privato, insieme ad altri costumi e accessori di scena appartenuti alla cantante, a primavera verranno esposti in una mostra dedicata all'opera lirica di Puccini, ma nel frattempo servono finanziamenti per riparare i danni dovuti all' usura e all'invecchiamento. “Lanciamo una campagna di Crowfunding - ha annunciatopresidente della Fondazione Museo del Tessuto – per poter tornare ad esporre questi costumi . E' la prima volta che utilizziamo questo strumento che vuole anche condividere con la città un progetto importante”.Servono 12 mila euro per arrivare all'obiettivo e da oggi per i prossimi 40 giorni sarà possibile collegandosi al portale Eppela all'indirizzo www.eppela.com/ilcostumeritrovato si potrà donare da un minimo di 10 euro in su, ad ogni donazione in proporzione al versamento verranno consegnati dei premi. L'11 novembre alle 21 al Museo è stata organizzata una serata speciale per presentare il progetto, saranno visibili anche i costumi ante restauro, la serata sarà arricchita di contributi lirici a cura dell'associazione perchè Verdi Viva, mentre l'associazione Ex allievi del Buzzi che ha anche contribuito all'acquisto ha già annunciato di partecipare alla campagna di crowdfunding in ricordo del presidente Guido Biancalani.“Lo stato di conservazione degli abiti disegnati da Caramba è pessimo – spiegaresponsabile scientifica del MuseoIl tempo, i materiali fragili, l'utilizzo frequente da parte delle attrici nel corso delle stagioni teatrali e la conservazione non adeguata hanno danneggiato gravemente questi preziosi reperti. I punti più danneggiati sono la parte superiore e in particolare le maniche, problemi anche per le fodere”.Per ora la campagna di raccolta fondi è mirata al restauro dei vestiti, ma se si superassero i 12 mila euro allora si potrebbero anche progettare altri interventi: “Nel baule delle meraviglie – ha sottolineatodirettore del museo del Tessuto – c’erano anche le corone di scena , la parrucca che necessitano anche loro di un intervento importante. Sono accessori, ma comunque importanti che arricchiscono e completano i costumi di scena che resteranno esposti nel museo e potranno anche essere prestati ad altri enti”.Nel progetto di restauro è coinvolta anche la Fondazione Puccini di Lucca.