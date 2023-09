12.09.2023 h 16:27 commenti

Al via la campagna abbonamenti del Metastasio, il direttore Civica incontra il pubblico

Si inizia con la riconferma dei posti fissi e sostenitori, poi i nuovi abbonati con una scelta di programma che prevede cinque spettacoli del Fabbricone Internazionale e quelli selezionati dal Met

Si apre la campagna abbonamenti della nuova stagione del Teatro Metastasio, con le riconferme solo in biglietteria per gli abbonati a posto fisso e sostenitore al Met, Fabbricone della scorsa stagione.

Dal 28 settembre si potranno sottoscrivere, in biglietteria e online i nuovi abbonamenti a posto fisso e sostenitore. La consueta formula prevede a scelta 5 spettacoli fra quelli proposti dal Fabbricone Internazionale e quelli scelti dal Met. Dal 30 settembre, solo in biglietteria, si apriranno le prenotazioni e gli acquisti per i Quartetti scuola. Sempre oggi alle ore 18 al Fabbricone, il direttore Massimiliano Civica presenta il cartellone ma anche i tanti progetti speciali che caratterizzeranno la prossima stagione intitolata "Vita, Morte e Miracoli".

“Più che un augurio -spiega Civica - una constatazione: vita, morte e miracoli scritti uno di seguito all’altro, sulla stessa riga, per ricordarci che fanno parte allo stesso modo della nostra esistenza. Non siamo soli in scena. Lo spettacolo prima o poi finirà. Ma dopo si va a cena, e poi a letto a sognare quello che di bello è accaduto.”