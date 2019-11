12.11.2019 h 15:10 commenti

Al via l'undicesima edizione del Festival Zipoli, primo appuntamento il 3 dicembre

Ad aprire la rassegna il concerto in San Francesco con l'organo recentemente ristrutturato e la lectio divina di padre Bernardo Gianni. Pubblicato il primo cofanetto dell'opera omnia per tastiera del gesuita pratese

Undicesima edizione del festival Zipoli con sei concerti, uno a Carmignano, laboratori, conferenze, visite guidate e la presentazione di un Cd e un progetto di collaborazione con le scuole pratesi. Il primo appuntamento in programma è per martedì 3 dicembre alle 20,45 nella chiesa di san Francesco con il concerto d’inaugurazione del festival e la lectio divina di Padre Gianni, abate di San Miniato al monte che ha curato gli esercizi spirituali quaresimali di papa Francesco che spiegherà l’attualità del pensiero gesuitico. All’organo ristrutturato dal Rotary Club e dal Soroptimist, Gabriele Giacomelli curatore della rassegna: “Quella di quest’anno è un’edizione ricca di eventi tra cui la pubblicazione del Cd dell’opera omnia per tastiere di Domenico Zipoli. Il 3 dicembre verranno declamate anche poesie e sermoni dei padri gesuiti contemporanei di Zipoli. Le musiche invece, oltre a quelle composte dal gesuita pratese abbracciano anche quelle del tedesco Kircher”.

Il festival, come ogni anno, ha il patrocinio del Comune che insieme alla Fondazione Cassa di risparmio di Prato ha contribuito alla pubblicazione del Cd: “Grazie al festival – ha sottolineato l’assessore alla cultura Simone Mangani – Zipoli è stato riscoperto anche a livello internazionale. quest’anno inizia la pubblicazione omnia dell’opera di zipoli che prevede 7 cd”.

Martedì 24 dicembre, in occasione della messa di Natale il coro e l’orchestra d’archi della scuola di musica Giuseppe Verdi, diretta da Elia Orlando, eseguirà la “Misa de Potosi”, mentre il 27 dicembre alle 21, il festival si sposta a Carmignano nella pieve di san Michele Arcangelo.

“La figura di Zipoli – ha spiegato don Marco Pratesi in rappresentanza della Diocesi e della Fondazione Cassa di risparmio di Prato – è una figura che è stata recentemente riscoperta anche perché molti documenti che lo riguardano sono andati perduti. Un uomo che oltre ad avere delle indubbie doti musicali, ha lasciato anche un pensiero religioso particolarmente adatto ai nostri giovani”.

Ecco il programma

Venerdì 6 dicembre, ore 21 Prato, chiesa dello Spirito Santo Capolavori musicali tra Rinascimento e Barocco Renato Negri, organo Tuscae Voces Ensemble diretto da Elia Orlando

Musiche di J. Arcadelt, J. S. Bach, J. Desprez, G. Frescobaldi, H. Purcell, D. Zipoli

Domenica 15 dicembre Prato, Cattedrale di Santo Stefano, Cappella del Sacro Cingolo

e Museo dell'Opera del Duomo, Volte della Cattedrale ore 16:15 Concerto itinerante - Barocco iberico e italiano Filipe Verissimo, organo Ensemble Sesquialtera diretto da Pierluigi Chiarella

Musiche di M. R. Coelho, C. Seixas, T. L. De Victoria, D. Zipoli

Sabato 21 dicembre, ore 21 Prato, chiesa del Sacro Cuore, via Ofanto Barocco tra Germania e Italia Roman Perucki, organo Coro Euphonios diretto da Elia Orlando Musiche di J. S. Bach, A. Vivaldi, D. Zipoli

Venerdì 27 dicembre, ore 21 Carmignano, pieve di San Michele Arcangelo Dal barocco italiano al Natale nel mondo Fabio Macera, organo

Sabato 4 gennaio, ore 21 Prato, chiesa del Sacro Cuore, via Ofanto Zipoli sacro e profano tra Europa e America Coro di voci bianche diretto da Rossella Targetti Massimiliano Calderai, pianista accompagnatore Coro e Orchestra d'Archi della Scuola Comunale di Musica «G. Verdi»

Federica Baldi, soprano Cristina Pierattini, contralto Davide Madera, tenore

Marco Facchini, primo violino e maestro concertatore Mayumi Kuroki, preparatrice vocale

Elia Orlando, direttore Musiche di D. Zipoli Piccolo Coro Melograno diretto da Laura Bartoli



