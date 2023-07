07.07.2023 h 12:25 commenti

Al via le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce per gli over 60

Da lunedì 10 luglio gli ultrasessantenni residenti a Prato potranno iscriversi all'attività motoria promossa e organizzata dalla Uisp vincitrice del bando promosso dal Comune

Da lunedì 10 luglio gli ultrasessantenni residenti nel comune di Prato potranno iscriversi ai corsi di ginnastica dolce promossi e organizzati dalla Uisp di Prato che ha vinto un bando promosso dal Comune. Ogni corso è annuale (30 settimane) e si svolge in due fasi: la prima parte inizia da ottobre e finisce a metà dicembre mentre la seconda parte inizia da gennaio fino alla fine di maggio (con sospensione dell'attività nelle festività natalizie e pasquali in analogia alla chiusura scolastica). Le iscrizioni inizieranno lunedì 10 luglio on line sul sito del Comune di Prato o presso gli uffici della Uisp in via Deledda 41 solo la mattina (lunedì martedì, mercoledì dalle 8 alle 12,30 e il giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Chi si iscriverà on line avrà tempo dal 19 luglio al 3 settembre per perfezionare il pagamento presso gli uffici della Uisp.

Edizioni locali collegate: Prato

