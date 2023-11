09.11.2023 h 17:25 commenti

Al via il salvataggio dell'archivio amministrativo del comune di Montemurlo

I documenti custoditi nel piano inferiore del Centro giovani, che è stato invaso da oltre un metro e mezzo di acqua, verranno raccolti in apposite casse e poi congelati per evitare il proliferare di muffe. L'operazione è coordinata dalla Regione

L'alluvione dello scorso 2 novembre non ha risparmiato neppure il Centro giovani di Montemurlo Nei locali, al piano inferiore, sono custoditi gli archivi di tutti gli atti amministrativi, eccetto quelli dell'ufficio tecnico, che costituiscono la storia, gli atti, le scelte compiute dalle varie amministrazioni comunali negli anni. Dopo il sopralluogo fatto dalla Protezione civile regionale, è iniziata un'importante operazione per mettere in salvo l'intero patrimonio: si sta procedendo alla raccolta dei volumi e dei documenti in casse speciali che saranno poi congelati per evitare il proliferare delle muffe.Al lavoro i tecnici regionali, i carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, l'amministrazione comunale e i responsabili dell'archivio della biblioteca, con i tanti volontari della colonna Beni culturali della Protezione civile e il contributo essenziale dei tanti giovani volontari angeli del fango. “Il lavoro adesso si concentra sul salvataggio della documentazione prodotta dal Comune negli ultimi 40 anni – ha spiegato il presidente Eugenio Giani - che era conservata nel locale della limonaia e che si è trovata sommersa da oltre un metro e mezzo di acqua. Questo materiale forma circa 250 metri lineari”.



