Al via il restauro delle mura di via Sant'Antonino

Un progetto che prevede la messa in sicurezza del tratto e la ripulitura dalla vegetazione che ha infestato la parte alta della struttura. Interventi anche per i contrafforti murari che si trovano lungo via Pomeria e via Cavour

Approvato, dalla giunta comunale, il progetto definitivo per il rifacimento della parte più alta delle mura urbane di via Sant'Antonio, previsto anche un intervento per eliminare la vegetazione che negli anni ha infestato la cinta muraria.

I lavori, per un importo di 100mila euro, prevedono la messa in sicurezza e il restauro del camminamento superiore, prima verranno smontati alcuni pezzi di mura per poter estirpare le piante e le radici, poi smaltiti i detriti smossi dal piano di camminamento, pulita manualmente la superficie, fissati e reintegrati gli elementi in pietra alberese mancanti e pericolanti. Infine, si procederà alla stuccatura, alla sigillatura e alla realizzazione della "mantellina" in calce che permetta la protezione delle pietre ed il corretto deflusso delle acque.

Il progetto prevede inoltre lo stesso intervento per i tre contrafforti murari che si trovano lungo via Pomeria e Via Cavour.

"Interventi importanti e necessari - afferma l'assessore al patrimonio Lorenzo Marchi - anche se i lavori non permetteranno la fruibilità del camminamento. La prossima settimana inoltre saranno approvati i progetti per la sistemazione dell'ascensore al Castello dell'Imperatore e del montacarichi al Cassero".



