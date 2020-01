11.01.2020 h 09:15 commenti

Al via il programma 2020 dell'Università del Tempo libero, incontri e conferenze su storia e cultura

Presentato il cartellone degli appuntamenti che cominciano il 14 gennaio. L'assessore alla Cultura del Comune di Prato: "Da 24 anni l’Università del Tempo Libero propone un programma di corsi ampio ed interessante, aperto a tutti confermandosi come il tassello più longevo dell’educazione permanente degli adulti in città"

, sito www.associazioni.prato.it/ universitatempolibero ).

E' possibile iscriversi anche nell'aula magna del Polo universitario 30 minuti prima di ciascun incontro.