11.01.2024

Al via il progetto “Supporto 2024” per i familiari dei malati di Alzheimer

Organizzato da Ami con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, prevede dieci incontri con una psicologa e un’educatrice condurranno i caregivers ad approfondire le conoscenze sulla malattia, ad acquisire nuove strategie per una miglior gestione del proprio caro al domicilio

Aima, Associazione Italiana Malati di Alzheimer sezione Prato,propone un nuovo servizio dedicato ai caregivers che si trovano quotidianamente a combattere con le difficoltà che una malattia come la demenza trascina con sé. Il progetto “Supporto 2024”, realizzato anche grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, consiste in una serie di incontri di gruppo di psico-educazione e supporto psicologico, condotti dai professionisti del “Progetto CircolaMente”, un servizio di Atelier e Caffè Alzheimer attivo sul territorio della Società della Salute pratese e gestito dal Consorzio Astir e dalla Cooperativa Il Borro.Per dieci incontri, con cadenza quindicinale, il primo in programma per sabato 13 gennaio alle 9,30, una psicologa e un’educatrice condurranno i caregivers ad approfondire le conoscenze sulla malattia, ad acquisire nuove strategie per una miglior gestione del proprio caro al domicilio, ma, soprattutto, a confrontarsi con altre persone che si trovano a vivere situazioni simili. Un’occasione di rete fra familiari unica a Prato, che vuole essere un primo importante supporto alle famiglie che devono misurarsi, spesso in solitudine, con un pesantissimo carico assistenziale.